Параллельный не пресекут: что будет с упрощенным ввозом автомобилей

Минпромторг планирует продлить параллельный импорт автомобилей до конца 2027 года. Кроме того, с 1 февраля изменятся правила сертификации электромобилей и гибридов из дружественных стран. Российских производителей, в свою очередь, обяжут выпускать моторы не ниже норм «Евро-3» и одновременно отложат требование по обязательному оснащению автомобилей системой стабилизации ESP. Эксперты говорят о необходимости сохранения параллельного импорта, но предупреждают о серьезных рисках у покупателей таких машин. Подробности — в материале «Известий».

Три года ждут

В Министерстве промышленности и торговли предлагают продлить действие механизма оценки безопасности по постановлению № 855 до 31 декабря 2027 года. Это касается автомобилей тех брендов, которые официально прекратили свою деятельность на территории Российской Федерации. Цель данной меры — обеспечить население автомобилями различных сегментов рынка, отметили в пресс-службе ведомства. В настоящее время проект находится на согласовании в правительстве.

В мае 2022 года вступил в силу приказ Минпромторга, утверждающий перечень товаров, в отношении которых разрешен параллельный импорт. В нем оказалось более полусотни автобрендов, ушедших из России. Их модели стало возможным ввозить в нашу страну в обход официальных каналов дистрибуции. Процедуру упрощенного ввоза таких машин по заключению об оценке единичного транспортного средства регламентировало постановление № 855 от 12 мая 2022 года. Оно же разрешало параллельный импорт автомобилей до 1 февраля 2024-го. Теперь этот срок продлят еще на три года.

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Рынок надо насыщать

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков назвал инициативу продлить параллельный импорт ожидаемой.

— У меня такое ощущение, что в Минпромторге услышали то, о чем говорили журналисты, аналитики рынка. О том, что нужно оставить какие-то дырочки для людей, чтобы можно было привозить машины, хотя бы наиболее востребованные. Объем параллельного импорта теперь стал мизерным, процентов пять, наверное. Это не тот объем, ради которого стоит ломать копья, — отметил Кадаков.

Планы по массовому производству автомобилей вместе с партнерами из дружественных стран пока так и не реализованы в полной мере, отмечает независимый эксперт по автопрому Сергей Бургазлиев.

— Рынок надо насыщать, поэтому и продлевается льготный режим. Плюс не стоит забывать про доходы государства за счет таможенных пошлин и утильсбора. Параллельный импорт в каком-то виде сохранится — европейский и японский премиум еще очень силен, несмотря на предложения китайской стороны, — полагает эксперт.

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Серых схем станет больше

Параллельный импорт ожидает дальнейшая турбулентность, считает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

— С одной стороны, понятно, что механизм ввоза автомобилей нужен, с другой — наша система растаможки и повышение утилизационного сбора делают такие машины просто неподъемными. Это приводит к увеличению разного рода серых схем, потому что любое занижение цены играет очень серьезную роль, — отмечает собеседник.

По его мнению, у государства два варианта. Первый — оставить всё как есть. Дельцы будут наживаться, а бюджет — ничего не получать. Второй путь — запрещать ввоз в каком-то виде или проводить силами ФТС аудит каждого ввезенного автомобиля с доначислением неуплаченных таможенных сборов. Также необходим аудит организаций, которые выдают документы.

— Некоторые лаборатории оформляют СБКТС, когда машины еще едут из Киргизии. Вся серая зона вокруг ввоза автомобилей порождает для людей фантастические долгосрочные риски, — рассказал он.

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Дружественные и зеленые

Еще одно новшество, предлагаемое Минпромторгом: с 1 февраля 2024 года сертификация электромобилей и машин с гибридной силовой установкой брендов из дружественных стран будет осуществляться в рамках технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств». В октябре прошлого года такую процедуру ввели для автопроизводителей, которые не прекращали официальные поставки в Россию. При это тогда для «электричек» и гибридов сделали исключение — для них продолжил действовать механизм оценки безопасности по постановлению № 85.

Сейчас из Китая в основном везут гибриды и электромобили, чаще всего по разным «корявым» схемам, отмечает Антон Шапарин.

— Насколько я понимаю, эти схемы хотят как-то обелить и разрешить ввоз через белый механизм НАМИ и российскую растаможку. При этом реальный ввоз будет штучным. Желающих таможить в России за наши деньги и ставки просто нет. Кто-нибудь из официальных дистрибьюторов китайцев будет оформлять документы на подобные нишевые машины через НАМИ, — рассказал эксперт.

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Стабилизируют, но позже

Проект постановления Минпромторга касается и автомобилей, выпускаемых в России. Так, с 1 февраля 2024 года такие транспортные средства должны соответствовать экологическому стандарту не ниже «Евро-3». При этом к ним допустимо не применять требования об обязательном оснащении системой курсовой устойчивости (ESP) вплоть до 31 декабря 2024 года. Требование по оснащению системами пассивной безопасности предлагают сделать обязательным с 2025 года.

Представитель АвтоВАЗа рассказал «Известиям», что в настоящее время его модели соответствуют нормам «Евро-5», а ESP появится на «Вестах» ближе к середине года. При этом система стабилизации для «Весты» станет стандартным оснащением, а для «Гранты» будет предложена в старших комплектациях.

На базовые машины планируется установить специальные цены. Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что Минпромторгом прорабатываются меры, которые позволят сохранить цены 2023 года на ряд самых социально востребованных и базовых автомобилей.

— Что касается послаблений по системам безопасности и экологии, очевидно, что отечественные заводы не готовы в полном объеме поставлять автомобили, отвечающие требованиям, которые были до 2022 года. И не потому, что заводы плохие, а потому, что некоторые комплектующие просто было негде взять, — отметил Максим Кадаков.