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Параллельно импорту: дилеры начали отказываться от ремонта машин из КНР

Почему диагностическое оборудование не видит такие автомобили
Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey
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Российские дилеры стали испытывать сложности с обслуживанием автомобилей китайских марок, ввезенных параллельным импортом. Об этом «Известиям» рассказали в Союзе автосервисов. Проблема коснулась марок Geely, Exeed и Li Auto. Сложность в техобслуживании таких автомобилей заключается в том, что официальное диагностическое оборудование не видит в своей базе машину. В Geely Motors Russia это объяснили тем, что блоки управления в автомобиле, произведенном для Европы или Китая, отличаются от российских, из-за чего оборудование не может подключиться к транспортному средству. В крупных китайских концернах «Известиям» заявили, что гарантии производителя распространяются только на машины, купленные у официального дилера.

Купить, но не обслужить

Владельцы автомобилей китайских марок, которые ввезли по механизму параллельного импорта, стали жаловаться на то, что не могут отремонтировать машины у официальных дилеров. Из-за этого они стали обращаться за помощью к независимым станциям технического обслуживания (НСТО), сообщили в Союзе автосервисов.

— К нам обратился владелец Geely Monjaro, у него сломалась кнопка открытия багажника, — поделился подробностями с «Известиями» член правления организации Илья Плисов. — Дилеры в Санкт-Петербурге отказались решать проблему, сославшись на то, что программное обеспечение не видит «серые» автомобили.

Он добавил, что проблема коснулась и марки Li Auto (Li Xiang).

Автосалон
Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Диагностические серверы российского оборудования не содержат данных об автомобилях, выпущенных для рынков других стран, заявили в Geely Motors Russia.

— Часто дилеры физически не могут подключиться к автомобилю, провести диагностику, прочитать и снять ошибки, — рассказали «Известиям» в компании. — Например, в автомобиле Geely Monjaro более 60 блоков управления системами. Многие блоки, используемые для китайского рынка и для глобальных версий автомобилей, отличаются, и диагностическая система, которой пользуются российские дилеры, не способна ими управлять и диагностировать.

С такой же проблемой столкнулся и владелец китайской премиальной марки Exeed.

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Диагностика автомобиля
Фото: TASS/AP/Steven Senne

— Моя модель была привезена параллельным импортом, — рассказал он «Известиям». — Я обратился к дилеру за техобслуживанием, но мне отказали, сославшись на запрет представительства марки.

«Известия» направили запрос в автоконцерн Exeed с вопросами о том, запрещают ли они обслуживать автомобили своей марки, привезенные параллельным импортом.

Из общего объема всех регистраций транспортных средств 13% приходится на автомобили, ввезенные параллельным импортом, напомнил «Известиям» глава агентства Gruzdev-Analyze Александр Груздев.

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Негарантийный случай

В октябре 2023 года Минпромторг запретил привозить марки машин, которые официально работают в России, напомнила управляющий директор компании Frank Auto Ирина Франк.

— Ввозить такие автомобили дилеры сейчас не могут, так как их просто не растаможат, — рассказала она «Известиям». — Поставлять их можно, оформив на юридическое лицо без НДС. У всех официальных дилеров и сервисов, которые занимаются китайскими машинами, есть письмо, в котором производители просят не приобретать и не продавать «серые» автомобили, в ином случае представительство лишится бонусов и поддержки.

Ирина Франк добавила, что любой официальный дилер может обслужить автомобиль, ввезенный параллельным импортом, но это не будет гарантийным обслуживанием.

Автосервис
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Автомобиль, ввезенный параллельным импортом, не подлежит гарантийному ремонту за счет дистрибьютора, — подчеркнула эксперт.

Это же подтвердили и в компании «Моторинвест» — в официальном импортере автомобилей марки Voyah. Все гарантийные обязательства будут соблюдены в полном объеме, поддержка дилеров может распространяться на любой электромобиль Voyah, но «без официальной гарантии производителя, включая обновление программного обеспечения».

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Компания Haval в ответ на запрос «Известий» коротко и ясно дала понять, что любые гарантии распространяются только на автомобили, приобретенные у официального дилера.

После запрета на параллельный импорт марок, официально представленных в России, приобрести у официального дилера до сих пор возможно, заявил автомобильный эксперт, майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

Автосервис
Фото: Global Look Press/Денис Бочаров

— Конечно, у дилеров остались такие машины, которые они ввозили до запрета, чтобы наполнить свой ассортимент, — рассказал он «Известиям». — На складах эти автомобили пылятся, и, чтобы избавиться, на них делают скидки. Например, тот же Geely Monjaro по параллельному импорту будет дешевле на 400–500 тыс. рублей, чем официальный.

Но и проблем с автомобилем будет больше, отметил эксперт, потому что для комфортной эксплуатации потребуется русифицировать медиасистему и включить дополнительные функции, например обогрев сидений, что владельцу обойдется в копеечку.

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Где и как обслуживать такой автомобиль

Не только у дилеров, но и у НСТО возникают сложности с обслуживанием автомобилей, ввезенных параллельным импортом, рассказал технический директор сети автосервисов Fit Service (более 300 СТО) Алексей Рузанов.

— Основное неудобство владельцев «параллельных» машин — в ПО самого авто, а точнее — в отсутствии русификации, — отметил он в разговоре с «Известиями». — То есть все эти большие и красивые мониторы в неофициальных автомобилях выдают информацию на китайском языке. Даже английский в меню присутствует далеко не везде.

Диагностический стенд в автомастерской
Фото: ТАСС/Сергей Плотников

Кроме того, владельцы таких машин могут столкнуться со сложностями в обслуживании тех узлов, где требуются подключение к официальным программам автопроизводителя и связь с техподдержкой, отметил Алексей Рузанов.

Если сломался автомобиль, привезенный параллельным импортом, то у владельца есть два варианта ремонта — НСТО или же дилерский центр, но за деньги, считает Виктор Кондрашин.

— Если автомобиль новый, то лучше будет поехать к официальному дилеру. У них иногда есть в наличии универсальное диагностическое оборудование. Кроме того, у них наверняка есть необходимые детали в наличии, — отметил эксперт. — Если же владелец машины обслуживает его в одном сервисном центре на протяжении долгих лет, доверяет мастерам, то можно и к ним.

При этом он подчеркнул, что в дилерском центре обслуживание будет дороже, так как они установят оригинальные детали. В НСТО могут предложить недорогие аналоги.

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Автосалон
Фото: Global Look Press/Sergey Bulkin

Ирина Франк подтвердила, что у многих НСТО есть универсальное диагностическое оборудование, которое может провести ТО автомобиля, привезенного параллельным импортом.

В любом случае приобретать автомобиль стоит только у дилера, официально ввезенный в Россию, предостерег Виктор Кондрашин.

— На машине лучше не экономить, потому что в любом случае она потребует вложений помимо самой покупки, — отметил он. — С гарантией ремонт и обслуживание будут гораздо дешевле и надежнее.

Эксперты, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что в будущем возможны ужесточения условий обслуживания машин, ввезенных параллельным импортом, так как Китай стремится защитить свои активы и закрепиться на отечественном рынке.

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