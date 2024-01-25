Минпромторг продлит льготный порядок оформления ввезенных в РФ машин

Для автомобилей брендов, которые официально прекратили деятельность в России, до конца 2027 года продлят льготный порядок оформления при ввозе путем параллельного импорта. Об этом «Известиям» сообщили в Минпромторге РФ 25 января. Проект постановления находится на согласовании в правительстве РФ.

«Что касается ввоза автомобилей по механизму параллельного импорта, для автомобилей брендов, официально прекративших свою деятельность на территории Российской Федерации, действие механизма оценки безопасности по постановлению № 855 также предлагается продлить до 31 декабря 2027 года с целью обеспечения населения автомобилями различных сегментов рынка», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Минпромторга.

Механизм получения заключения об оценке единичного транспортного средства (ЗОЕТС) был введен в прошлом году в рамках параллельного импорта в качестве «упрощенной» альтернативы одобрению типа транспортного средства (ОТТС). Он не предполагает проведения обязательных сертификационных испытаний и получения согласия от правообладателя.

С 1 октября 2023 года сертификация автомобилей тех брендов, которые не прекращали официальные поставки в Россию, для эксплуатации на территории ЕАЭС и России осуществляется в рамках технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств», напомнили в министерстве. С 1 февраля 2024 года это требование также будет распространяться на электромобили и гибридные автомобили брендов из дружественных стран.

1 декабря прошлого года Минпромторг подготовил проект изменений в постановление № 855. Его действие предлагается продлить до 31 декабря 2024 года, однако с 1 февраля 2024 года требования в значительно большей степени будут соответствовать техническому регламенту.

В частности, с 1 февраля 2024 года выпускаемые на территории РФ транспортные средства должны соответствовать экологическому стандарту не ниже «Евро-3». До 31 декабря текущего года к автомобилям допустимо не предъявлять требования об обязательном оснащении системой курсовой устойчивости (ESP). С 1 декабря 2023 года выпускаемые транспортные средства должны быть обязательно оснащены антиблокировочной системой тормозов (ABS). Требование по оснащению системами пассивной безопасности также предлагается сделать обязательным с 2025 года, рассказали в Минпромторге.

По данным агентства «Автостат» по состоянию на середину января, доля автомобильных дилеров, которые представляют китайские бренды в России, за год увеличилась в два раза. Если в январе 2023-го она составляла 33,3%, то к январю текущего года выросла до 60,4%.