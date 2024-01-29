В Госдуме заявили о невозможности изолировать РФ санкциями

Россия — самодостаточная страна, способная самостоятельно решать большинство задач, касающихся экономики. Как заявил «Известиям» 29 января член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев, РФ невозможно изолировать санкциями от внешнего мира.

Ранее в понедельник глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на транспортном инвестиционном форуме ЕС – Центральная Азия, заявил, что европейские санкции не смогли уничтожить российскую оборонную промышленность и сейчас в объединении «не видят свет в конце украинского туннеля».

«Действительно, Европейский союз вместе с США ввели беспрецедентно большой пакет санкций в отношении РФ. Это абсолютный рекорд — порядка 18 тыс. санкций действует на сегодняшний день. Однако, как и было понятно с самого начала, РФ — самодостаточная страна, способная решать большинство задач, стоящих перед экономикой самостоятельно. Россию изолировать от другого мира невозможно. Это подтверждают развивающиеся страны — это и Африканский континент, это Азия, это Ближний Восток, это целый ряд государств», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Как следствие, отметил депутат, российский оборонно-промышленный комплекс адаптировался к работе в новых условиях, притом что он и ранее несильно зависел от поставок чувствительных компонентов извне.

«Российский ВПК ориентировался на самодостаточность и последние годы доказал правильность выбранного маршрута. Более того, оборонная промышленность РФ не только выстояла, но и активно набирает обороты в отличие, кстати, от европейской, которая всю помощь Украине оказывала в основном из своих запасов, не спешив разворачивать мощности», — отметил Канаев.

Он указал, что бывшие партнеры и недружественные страны начинают признавать невозможность воздействия на РФ.

Ранее, 26 января, британская газета The Telegraph писала, что по темпам производства вооружения Россия опережает западные страны. В материале отмечается, что показатели стран Запада с трудом могут сравниться с успехами российского военно-промышленного комплекса.

Также в тот день министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2023 году стране удалось в разы нарастить производство основных вооружений и боеприпасов благодаря модернизации и расширению производственных предприятий ОПК.

Между тем помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, выступая в аналитическом центре «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов», признал, что российские экономические руководители в последние годы показали настоящий талант, помогая РФ справляться с санкциями Запада.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.