СМИ узнали о беспокойстве генералов ВСУ о превосходстве России в производстве оружия
По темпам производства вооружения Россия опережает западные страны, это является причиной беспокойства украинских генералов, сообщила 26 января британская газета The Telegraph.
«Мобилизация военной промышленности, которая, как надеется [президент РФ] Владимир Путин и как опасаются западные и украинские генералы, может переломить ход военных действий», — сказано в публикации.
В материале отмечается, что показатели западных стран с трудом могут сравниться с успехами российского военно-промышленного комплекса. Эксперты в области обороны опасаются, что это может дать РФ существенное превосходство в победе в конфликте на Украине.
В тот же день в Минобороны России заявили о беспрецедентных мерах по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) РФ. Так, выполнение организациями российского ОПК обязательств по поставке в войска новой техники в прошлом году составило 98,8% от плановых показателей.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.