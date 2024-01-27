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СМИ узнали о беспокойстве генералов ВСУ о превосходстве России в производстве оружия

Telegraph: генералы ВСУ боятся превосходства России в военной сфере
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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По темпам производства вооружения Россия опережает западные страны, это является причиной беспокойства украинских генералов, сообщила 26 января британская газета The Telegraph.

«Мобилизация военной промышленности, которая, как надеется [президент РФ] Владимир Путин и как опасаются западные и украинские генералы, может переломить ход военных действий», — сказано в публикации.

В материале отмечается, что показатели западных стран с трудом могут сравниться с успехами российского военно-промышленного комплекса. Эксперты в области обороны опасаются, что это может дать РФ существенное превосходство в победе в конфликте на Украине.

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В тот же день в Минобороны России заявили о беспрецедентных мерах по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) РФ. Так, выполнение организациями российского ОПК обязательств по поставке в войска новой техники в прошлом году составило 98,8% от плановых показателей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ней было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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