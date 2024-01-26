Российские экономические руководители в последние годы показали настоящий талант, помогая РФ справляться с санкциями Запада. Об этом 25 января заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, выступая в аналитическом центре «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов».

«Экономическое руководство России очень талантливо», — сказал он. Трансляция его выступления велась на YouTube-канале аналитического центра.

О'Брайен подчеркнул, что экономике РФ до сих пор удается справляться с западными санкциями, добавляет «Газета.Ru». По его словам, нынешние экономические показатели страны сопоставимы с теми, что были до начала специальной военной операции на Украине.

В середине января о влиянии санкций Запада на российскую экономику высказался президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он заявил, что Россия добилась взлета экономики, несмотря на рестрикции. В то же время на волне антироссийских санкций экономика Европы пошла на спад, указал он.

До этого, 3 января, доцент Финансового университета при правительстве РФ, политолог Алексей Мартынов в беседе с «Известиями» сказал, что экономические потери стран Евросоюза (ЕС) от антироссийских санкций ложатся на плечи граждан блока. По его словам, в современной Европе «сильно маргинализирован голос здравого смысла». При этом от санкций страдают в первую очередь европейские страны.

Как заявил российский лидер Владимир Путин еще в начале ноября, несмотря на антироссийские санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным вследствие обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.