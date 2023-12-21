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- Мастер экспорта: санкционная политика Запада провалилась из-за «ловушки большой страны»
Мастер экспорта: санкционная политика Запада провалилась из-за «ловушки большой страны»
Россия легче перенесла удар санкций из-за так называемой «ловушки большой страны». К такому выводу пришли в Институте экономики РАН. Ученые объясняют: если государство — крупный игрок, то ограничение его экспорта, в случае РФ — нефти и газа, неминуемо приводит к росту мировых цен. В итоге финансово компенсируется снижение физических объемов поставок. Несмотря на ограничения, доходы РФ от продажи энергоресурсов восстановились до уровней до начала СВО. Эксперты полагают, что западные страны серьезно недооценили Россию как глобального экономического игрока. При этом экономисты предупреждают: эффект от этой «ловушки» постепенно ослабевает. Что нужно делать, чтобы сохранить преимущество — в материале «Известий».
Что такое «ловушка большой страны»
Россия не ощутила серьезного влияния от санкций из-за эффекта, названного «ловушкой большой страны». Он описан в работе руководителя Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей ФГБУН Институт экономики РАН Дарьи Ушкаловой. Материал опубликован в вестнике института, «Известия» его изучили.
Как говорится в исследовании, если государство — крупный игрок на каком-либо рынке («большая страна»), то ограничение поставок (или даже ожидание подобного) всегда приводит к увеличению мировых цен. Это дает возможность компенсировать спад объемов поставок, а также облегчает диверсификацию. В этих условиях формальная эффективность санкций (их способность ограничивать физические объемы экспорта) противоречит ее стратегической эффективности (снижение доходов от этой статьи), отмечается в исследовании.
«В условиях, когда простые ограничения российских поставок приводили к обратному эффекту (росту мировых цен и увеличению экспортной выручки), в конце 2022 года санкции Европейского союза модифицировали таким образом, чтобы не только сократить физические объемы, но и контролировать стоимость», — сказано там. В частности, речь идет о введении «ценового потолка» при экспорте углеводородов.
Несмотря на это, чистые доходы России от продажи нефти в октябре 2023-го составили $11,3 млрд. Это стало самым высоким показателем с мая 2022 года и превышает результат любого месяца до начала военной операции на Украине, писал Bloomberg. С середины июня цены на марку Brent подскочили более чем на 30% до $95 за баррель, но к концу года упали до $80.
Опрошенные «Известиями» экономисты согласны, что действительно имеет место феномен «ловушки большой страны».
Ограничения в отношении российского экспорта привели к глобальному изменению ценовой конъюнктуры мирового рынка энергоресурсов: финансово снижение объема поставок удалось компенсировать за счет роста мировых цен, подтвердил доцент департамента налогов и налогового администрирования факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ Алексей Костин.
Это позволило РФ успешно диверсифицировать географию поставок при помощи других стран-партнеров — Индии, Китая, Ирана. Хотя и пришлось пойти на временные уступки, в том числе, путем предоставления скидок и льгот, сказал эксперт.
Попытки ограничить ключевого экспортера неизбежно приводят к дестабилизации рынка, согласен доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов. Он считает, что западные страны серьезно недооценили Россию как глобального экономического игрока.
Как долго продлится эффект «ловушки большой страны»
В РАН отмечают, что «ловушка большой страны» продолжает облегчать борьбу с негативным воздействием санкций, однако ее влияние сокращается. Например, по итогам января–сентября весь экспорт России достиг $316,3 млрд, что на 29,5% меньше значения за аналогичный период 2022-го, следует из данных ФТС.
В этих реалиях, считает Дарья Ушкалова, власти должны проводить активную государственную политику, направленную на расширение рынков сбыта отечественных товаров и логистических возможностей экспортеров. «Известия» обратились в Минэк с вопрос о том, какова сейчас доля недружественных экономик в экспорте из России.
Особую значимость приобретает строительство транспортной инфраструктуры, позволяющей переориентировать поставки ряда товаров с западного на восточное направление, полагает она.
Нужно оценивать и негативный эффект от санкций в будущем, отметил Алексей Костин из Финансового университета.
— Высока зависимость российской добывающей и обрабатывающей промышленности, а также сектора услуг от европейского, американского и японского оборудования, ввозить которое еще удается, в том числе посредством параллельного импорта, — отметил он.
Однако сейчас недружественные страны обсуждают необходимость внесения в контракты раздела, запрещающего перепродажу в Россию товаров, купленных в США, ЕС и других странах, заявил эксперт.
Штаты и их союзники не оставят попыток каким-то образом ограничить поступления от экспорта российских товаров, полагает Максим Максимов из РЭУ им. Г.В. Плеханова. Однако на сегодня нет решений, способных радикально снизить доход РФ от экспорта, заключил он.
18 декабря ЕС объявил, что в принятом 12-м пакете европейских санкций против РФ расширяется список товаров, на экспорт и импорт которых распространяются ограничения. Также введены санкции против алмазной отрасли России.
Впрочем, вряд ли новые ограничения существенно повлияют на сегодняшнюю ситуацию в экономике, считает член Московского регионального отделения «Деловая Россия» Алексей Хижняк. Они затрагивают действия отдельных, хотя и крупных, компаний. Но, учитывая трансформацию рынка в целом, продукция просто уйдет в Азию и иные лояльные государства, полагает он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также, комментируя новые меры, сказал: у Москвы есть варианты обойти санкции ЕС в отношении алмазов, и они будут реализованы.
ЕС пытается поставить под жесткий контроль поток через третьи страны, но это ограничение, по словам Алексея Хижняка, носит почти декларативный характер.