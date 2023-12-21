Мастер экспорта: санкционная политика Запада провалилась из-за «ловушки большой страны»

Россия легче перенесла удар санкций из-за так называемой «ловушки большой страны ». К такому выводу пришли в Институте экономики РАН. Ученые объясняют: если государство — крупный игрок, то ограничение его экспорта, в случае РФ — нефти и газа, неминуемо приводит к росту мировых цен. В итоге финансово компенсируется снижение физических объемов поставок . Несмотря на ограничения, доходы РФ от продажи энергоресурсов восстановились до уровней до начала СВО. Эксперты полагают, что западные страны серьезно недооценили Россию как глобального экономического игрока . При этом экономисты предупреждают: эффект от этой «ловушки» постепенно ослабевает. Что нужно делать, чтобы сохранить преимущество — в материале «Известий».

Что такое «ловушка большой страны»

Россия не ощутила серьезного влияния от санкций из-за эффекта, названного «ловушкой большой страны» . Он описан в работе руководителя Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей ФГБУН Институт экономики РАН Дарьи Ушкаловой. Материал опубликован в вестнике института, «Известия» его изучили.

Как говорится в исследовании, если государство — крупный игрок на каком-либо рынке («большая страна»), то ограничение поставок (или даже ожидание подобного) всегда приводит к увеличению мировых цен. Это дает возможность компенсировать спад объемов поставок , а также облегчает диверсификацию. В этих условиях формальная эффективность санкций (их способность ограничивать физические объемы экспорта) противоречит ее стратегической эффективности (снижение доходов от этой статьи) , отмечается в исследовании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«В условиях, когда простые ограничения российских поставок приводили к обратному эффекту (росту мировых цен и увеличению экспортной выручки), в конце 2022 года санкции Европейского союза модифицировали таким образом, чтобы не только сократить физические объемы, но и контролировать стоимость », — сказано там. В частности, речь идет о введении «ценового потолка» при экспорте углеводородов.

Несмотря на это, чистые доходы России от продажи нефти в октябре 2023-го составили $11,3 млрд. Это стало самым высоким показателем с мая 2022 года и превышает результат любого месяца до начала военной операции на Украине, писал Bloomberg. С середины июня цены на марку Brent подскочили более чем на 30% до $95 за баррель, но к концу года упали до $80.

Опрошенные «Известиями» экономисты согласны, что действительно имеет место феномен «ловушки большой страны».

Ограничения в отношении российского экспорта привели к глобальному изменению ценовой конъюнктуры мирового рынка энергоресурсов : финансово снижение объема поставок удалось компенсировать за счет роста мировых цен, подтвердил доцент департамента налогов и налогового администрирования факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве РФ Алексей Костин.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Это позволило РФ успешно диверсифицировать географию поставок при помощи других стран-партнеров — Индии, Китая, Ирана. Хотя и пришлось пойти на временные уступки , в том числе, путем предоставления скидок и льгот, сказал эксперт.

Попытки ограничить ключевого экспортера неизбежно приводят к дестабилизации рынка, согласен доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Максимов. Он считает, что западные страны серьезно недооценили Россию как глобального экономического игрока .

Как долго продлится эффект «ловушки большой страны»

В РАН отмечают, что «ловушка большой страны» продолжает облегчать борьбу с негативным воздействием санкций, однако ее влияние сокращается . Например, по итогам января–сентября весь экспорт России достиг $316,3 млрд, что на 29,5% меньше значения за аналогичный период 2022-го, следует из данных ФТС.

В этих реалиях, считает Дарья Ушкалова, власти должны проводить активную государственную политику, направленную на расширение рынков сбыта отечественных товаров и логистических возможностей экспортеров . «Известия» обратились в Минэк с вопрос о том, какова сейчас доля недружественных экономик в экспорте из России.

Особую значимость приобретает строительство транспортной инфраструктуры , позволяющей переориентировать поставки ряда товаров с западного на восточное направление, полагает она.

Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко

Нужно оценивать и негативный эффект от санкций в будущем , отметил Алексей Костин из Финансового университета.

— Высока зависимость российской добывающей и обрабатывающей промышленности, а также сектора услуг от европейского, американского и японского оборудования, ввозить которое еще удается, в том числе посредством параллельного импорта, — отметил он.

Однако сейчас недружественные страны обсуждают необходимость внесения в контракты раздела, запрещающего перепродажу в Россию товаров, купленных в США, ЕС и других странах , заявил эксперт.

Штаты и их союзники не оставят попыток каким-то образом ограничить поступления от экспорта российских товаров , полагает Максим Максимов из РЭУ им. Г.В. Плеханова. Однако на сегодня нет решений, способных радикально снизить доход РФ от экспорта , заключил он.

18 декабря ЕС объявил, что в принятом 12-м пакете европейских санкций против РФ расширяется список товаров, на экспорт и импорт которых распространяются ограничения. Также введены санкции против алмазной отрасли России .

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Впрочем, вряд ли новые ограничения существенно повлияют на сегодняшнюю ситуацию в экономике , считает член Московского регионального отделения «Деловая Россия» Алексей Хижняк. Они затрагивают действия отдельных, хотя и крупных, компаний. Но, учитывая трансформацию рынка в целом, продукция просто уйдет в Азию и иные лояльные государства , полагает он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также, комментируя новые меры, сказал: у Москвы есть варианты обойти санкции ЕС в отношении алмазов , и они будут реализованы.