Президент Венесуэлы Николас Мадуро 15 января заявил, что Россия, несмотря на санкции Запада, добилась взлета экономики.

«Против российской экономики была предпринята тактика крупномасштабной войны <…>, в эти годы Россия во главе с великим президентом Владимиром Путиным выросла и превратилась в пятую экономику мира и первую в Европе», — заявил он в ежегодном послании Национальной ассамблее (парламенту) Венесуэлы.

Мадуро отметил, что на волне антироссийских санкций экономика Европы «пошла на спад, а экономика России взлетела вверх, как ракета».

Кроме того, Мадуро указал, что Венесуэла входит в число 18 стран, против которых США «ежедневно нарушают экономические, торговые и человеческие права <…>, сохраняя более 930 незаконных преступных санкций».

Ранее, 3 января, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, политолог Алексей Мартынов в беседе с «Известиями» сказал, что экономические потери стран Евросоюза (ЕС) от антироссийских санкций ложатся на плечи граждан блока. По его словам, в современной Европе «сильно маргинализирован голос здравого смысла». При этом от санкций страдают в первую очередь европейские страны.

19 декабря депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек в разговоре с «Известиями» отмечал, что антироссийские санкции не оказали желаемого эффекта и вредят больше Евросоюзу, нежели РФ.

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович сообщил «Известиям», что очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза не нанесет существенного вреда экономике России. Он отметил, что Россия «разберется» с этими поставками — например, переведет их на восточные рынки, как нефть и газ.

Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций 18 декабря. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.