Евродепутат признал, что антироссийские санкции не оказали желаемого эффекта

Евросоюз (ЕС) хочет создать видимость того, что он чем-то занимается. Об этом 19 декабря «Известиям» заявил депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек, комментируя 12-й пакет антироссийских санкций.

«Это уже 12-й пакет санкций. ЕС хочет создать видимость того, что чем-то занимается. Пока санкции не оказали желаемого эффекта. Санкции вредят нам больше, чем России. То, что ЕС накладывает всё больше санкций, говорит об отчаянии. ЕС хочет создать видимость ужесточения мер. Никто в Евросоюзе на самом деле не верит в то, что какая-либо из этих мер остановит российскую военную операцию. Это чистый символизм», — сказал он.

Депутат добавил, что Европа находится «в очень плохой форме» и в этой ситуации власти ведут себя неподобающим образом.

«Стандарты жизни в Европе падают. Конечно, цены на электроэнергию растут. Мы все мерзнем. Цены сейчас гораздо выше, чем два с половиной года назад. Частично это из-за санкций, частично из-за этой абсурдной идеи перехода на более экологичные источники энергии», — сообщил Бек.

Накануне Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Известиям», что Россия будет вырабатывать ответные меры.

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович сообщил «Известиям», что очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза не нанесет существенного вреда экономике России. Он отметил, что Россия «разберется» с этими поставками — например, переведет их на восточные рынки, как нефть и газ.

На следующий день зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил «Известиям», что Евросоюз вредит сам себе, вводя новые антироссийские санкции. Парламентарий подчеркнул, что новыми рестрикциями Запад пытается компенсировать провал Украины на поле боя.