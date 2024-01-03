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Политолог заявил о ложащихся на плечи граждан ЕС последствиях санкций

Мартынов: последствия санкций ЕС против России ложатся на плечи европейцев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Экономические потери стран Евросоюза (ЕС) от антироссийских санкций ложатся на плечи граждан блока. Об этом 3 января заявил в беседе с «Известиями» доцент Финансового университета при правительстве РФ, политолог Алексей Мартынов.

«Потери стран ЕС в экономическом плане ложатся на плечи граждан. Разрыв экономических отношений, строящихся десятилетиями, доходы. А за эту неудачу платят граждане налогами», — сказал он.

Мартынов подчеркнул, что в современной Европе «сильно маргинализирован голос здравого смысла». При этом от санкций страдают в первую очередь европейские страны.

«Заявленных целей не добились. Заставить Россию делать то, что нужно им, не получилось», — отметил Мартынов.

«Изменение европейской политики в отношении РФ — это вопрос нескольких лет»
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Ранее в этот день глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости отменить ограничительные меры, направленные против России. Он также призвал к выходу Франции из ЕС и «экономическому патриотизму».

19 декабря депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек в разговоре с «Известиями» отмечал, что антироссийские санкции не оказали желаемого эффекта и вредят больше Евросоюзу, нежели РФ.

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович сообщил «Известиям», что очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза не нанесет существенного вреда экономике России. Он отметил, что Россия «разберется» с этими поставками — например, переведет их на восточные рынки, как нефть и газ.

Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций 18 декабря. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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