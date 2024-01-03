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Во Франции призвали отменить антироссийские санкции для спасения экономики

Филиппо призвал отменить антироссийские санкции, чтобы спасти экономику Франции
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Необходимо снять санкции с России, чтобы восстановить экономику Франции. Об этом заявил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он отметил, что в стране произошел «резкий крах производства».

«Антироссийские санкции убивают нас взрывом цен на энергоносители. ЕС, евро и политики убивают нас, макронизм убивает нас!» — написал политик на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

По словам Филиппо, необходимо отменить ограничительные меры, направленные против России. Он призвал к выходу Франции из Евросоюза (ЕС) и «экономическому патриотизму».

«Изменение европейской политики в отношении РФ — это вопрос нескольких лет»
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Ранее, 20 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон признал, что Европа «не очень преуспела» в своем стремлении сдерживания России.

19 декабря депутат Европарламента от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Бек в разговоре с «Известиями» отмечал, что антироссийские санкции не оказали желаемого эффекта и вредят больше Евросоюзу, нежели РФ.

Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович сообщил «Известиям», что очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза не нанесет существенного вреда экономике России. Он отметил, что Россия «разберется» с этими поставками — например, переведет их на восточные рынки, как нефть и газ.

Тогда же зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов заявил «Известиям», что Евросоюз вредит сам себе, вводя новые антироссийские санкции. Парламентарий подчеркнул, что новыми рестрикциями Запад пытается компенсировать провал Украины на поле боя.

Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций 18 декабря. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

15 декабря первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Известиями» сказал, что в ЕС нет единства по антироссийским санкциям, потому что некоторые европейские политики понимают, что этими ограничениями они вредят сами себе.

До этого, 21 ноября, газета Le Figaro написала, что западные страны не смогли добиться ослабления России ни в экономическом, ни в дипломатическом, ни в военном плане, Москва продемонстрировала исключительную стойкость. Отмечается, что РФ с помощью союзников успешно справилась с санкционным давлением.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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