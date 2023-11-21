Во Франции указали на стойкость России перед санкциями Запада

Западные страны не смогли добиться ослабления России ни в экономическом, ни в дипломатическом, ни в военном плане, Москва продемонстрировала исключительную стойкость. Об этом 20 ноября написала газета Le Figaro.

Отмечается, что РФ с помощью союзников успешно справилась с санкционным давлением.

«Обрушения российской экономики, на которое надеялся Запад, не произошло. Равно как и объявленной западными странами дипломатической изоляции России, поскольку государства глобального Юга выразили поддержку Москве или как минимум продемонстрировали доброжелательный нейтралитет в отношении Кремля», — говорится в статье.

При этом, как указала газета, Украина стоит перед угрозой военного поражения. После провала контрнаступления некоторые западные страны начали задумываться о том, как может сложиться ситуация после разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ). Киев забуксовал «еще до возвращения осенней грязи и зимних холодов». Также для Украины стала проблемой эскалация ближневосточного конфликта.

Le Figaro подчеркнула, что надежда ряда западных игроков на развал российской армии в среднесрочной перспективе развеялась. Издание указывает, что «россияне в очередной раз показали исключительную стойкость». Москва демонстрирует способность адаптироваться на поле боя, меняя тактику с учетом поведения противника и активнее используя беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Ранее, 16 ноября, французское издание Le Monde написало, что России удалось выстоять и в экономическом, и в военном плане, несмотря на попытки западных стран дестабилизировать ситуацию в стране.

15 ноября агентство Bloomberg сообщило об адаптации ключевых отраслей российской экономики к санкциям, притом в ряде случаев отрасли восстанавливаются полностью. Помимо этого, в издании отметили ускорение годового роста экономики России с 4,9 до 5,5% в III квартале этого года, что значительно превзошло ожидания всех опрошенных агентством экономистов.

До этого, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в каких-то областях тормозят Россию, однако в целом только стимулируют развитие страны.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.