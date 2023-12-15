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В Совфеде заявили об отсутствии единства в Евросоюзе по антироссийским санкциям

Джабаров: всё больше стран — членов ЕС выступают против антироссийских санкций
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Евросоюзе (ЕС) нет единства по антироссийским санкциям, потому что некоторые европейские политии понимают, что этими ограничениями они вредят сами себе. Об этом 15 декабря «Известиям» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

13 декабря газета Politico писала, что решение Евросоюза по новому пакету санкций против России согласовали, пока канцлер Австрии Карл Нехаммер выходил из зала заседания.

«Санкции стали задевать конкретных членов ЕС. Очень жестко относятся к санкциям премьер-министр Венгрии [Виктор] Орбан, премьер-министр Словакии [Роберт] Фицо, а Австрия хоть и присоединилась ко всем предыдущим пакетам, но давно выражает свое недовольство, потому что сотрудничество с Россией, особенно в области энергетики, было во благо этой стране, и ее экономика держалась на стабильных поставках недорогого российского топлива. Новые и новые санкции ухудшают ситуацию в экономике Австрии. Я думаю, что это только начало того раздрая, который идет в этих странах. Зима только началась, всё еще впереди», — сказал сенатор.

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14 декабря агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Австрия блокирует 12-й пакет санкций против России. Условием одобрения нового пакета ограничений ЕС австрийское правительство назвало исключение австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний, которые продолжают работу в России и якобы поддерживают страну.

Однако затем три европейских дипломата сообщили Politico, что Вена сняла замечания, касающиеся 12-го пакета санкций.

В ноябре депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Маркус Бакхейт заявил, что антироссийские санкции оказались малоэффективными и создали проблемы для немецкой экономики. Тогда же Bloomberg сообщило, что некоторые страны — члены Евросоюза выступили за смягчение инициатив Брюсселя по санкциям в отношении РФ.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято российскими властями на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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