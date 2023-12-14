Reuters сообщил о блокировании Австрией 12-го пакета санкций ЕС против РФ

Австрия блокировала 12-й пакет санкций ЕС против России, требуя отмены Киевом украинских санкций против Райффайзенбанка. Об этом 14 декабря сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, соответствующие требования были озвучены австрийскими чиновники на встречах евродипломатов в последние недели. Также источники Reuters сообщили, что представители Райффайзенбанка встречались с представителями Национального агентства по предотвращению коррупции Украины чтобы обсудить меры по выводу организации из «списка спонсоров войны».

Ранее, 12 декабря сообщалось, что постпреды стран Евросоюза в очередной раз не смогли согласовать 12-й пакет санкций против РФ на заседании в понедельник, 11 декабря.

8 декабря Reuters сообщило, что успех России в преодолении и обходе западных ограничений стимулировал экономику страны, несмотря на нехватку рабочих кадров, инфляцию и высокую процентную ставку. Также в статье отмечается, что Запад не смог эффективно ограничить нефтяные доходы России

Ранее, 7 декабря президент России Владимир Путин заявил, что сегодня ВВП уже выше, чем был до санкционной атаки Запада, а по итогам года экономика страны вырастет на 3,5%.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.