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ЕС вновь не смог согласовать детали 12-го пакета антироссийских санкций

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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Постпреды стран Евросоюза в очередной раз не смогли согласовать 12-й пакет санкций против РФ на заседании в понедельник, 11 декабря. Об этом 12 декабря сообщил источник «РИА Новости» в Брюсселе.

По его данным, обсуждение деталей новых ограничений продолжится вечером во вторник, 12 декабря, в 19:00 мск.

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Ранее, 8 декабря, глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что страны ЕС подготовили 12-й пакет антироссийских санкций, который, по его словам, содержит запрет на импорт алмазов из России. Он отметил, что работа по включению алмазов из России в санкционные ограничения велась в ЕС несколько месяцев, после чего удалось выработать общее соглашение.

В то же время агентство Reuters признало, что успех России в преодолении и обходе западных ограничений стимулировал экономику страны, несмотря на нехватку рабочих кадров, инфляцию и высокую процентную ставку. Отмечалось, что ориентированная на экспорт российская экономика объемом $2,2 трлн пережила волну санкций лучше, чем ожидали Москва и Запад, несмотря на попытки противников спецоперации наказать и изолировать РФ.

В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в ЕС тема неработающих антироссийских санкций считается табуированной. Он выразил мнение, что если кто-то в европейских странах попытается поднять данный вопрос или намекнуть о неэффективности санкций, то его тут же упрекнут в политической некорректности.

Днем ранее президент России Владимир Путин подчеркнул в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», что, несмотря на антироссийские санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ноябре назвала 12-й пакет санкций агрессивной деятельностью со стороны Запада и нарушением норм международного права, отметив, что рестрикции не останутся без ответа.

Предыдущий, 11-й пакет ЕС утвердил в июне. Он ввел ограничительные меры против 87 компаний и запретил поставки российской сырой нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Также в пакет санкций был включен механизм «борьбы с их обходом», который позволяет вводить ограничения против третьих стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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