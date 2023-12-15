Австрия разблокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против России

Австрия сняла замечания, касающиеся 12-го пакета санкций Евросоюза (ЕС) против России. Об этом 14 декабря сообщили три европейских дипломата изданию Politico.

«Австрия отменила проверки на предмет принятия пакета», — отмечается в материале.

Ранее, 14 декабря, агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Австрия блокирует 12-й пакет санкций против России. Условием одобрения нового пакета ограничений ЕС австрийское правительство назвало исключение австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний, которые продолжают работу в России и якобы поддерживают страну.

В тот же день ЕС по ошибке поприветствовал принятие 12-го пакета санкций против России в итоговой декларации саммита содружества, которые проходит в Брюсселе. Предположительно, к такой ошибке в документе могло привести изначальное намерение членов Евросоюза утвердить очередные санкции, поскольку декларации саммитов составляются заранее.

Евросоюз сейчас завершает работу над 12-м пакетом санкций против РФ. Ранее, 12 декабря, стало известно, что постпреды стран Евросоюза в очередной раз не смогли согласовать пакет санкций. Сообщается, что разногласия были из-за Австрии, так как Вена хочет провести тщательную проверку пакета перед его принятием.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 ноября назвала 12-й пакет санкций агрессивной деятельностью со стороны Запада и нарушением норм международного права, отметив, что рестрикции не останутся без ответа.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.