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В ЕС ошибочно поприветствовали непринятый пакет антироссийских санкций

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lex Flores
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В итоговой декларации саммита Европейского союза (ЕС) в Брюсселе ошибочно приветствуется принятие 12-го пакета санкций против России, который не был утвержден. Документ опубликован на сайте ЕС в четверг, 14 декабря.

«Европейский совет приветствует принятие 12-го пакета санкций», — сказано в тексте декларации.

Пакет санкций между тем был заблокирован Австрией, которая выдвинула Украине требование исключить из черного списка поддерживающих Россию компаний австрийский банк Raiffeisen Bank International.

Предположительно, к такой ошибке в документе могло привести изначальное намерение членов Евросоюза утвердить очередные санкции, поскольку декларации саммитов составляются заранее.

На полях саммита высокопоставленный представитель ЕС объяснил, что новый пакет формально еще не принят, а приветствие касается политического решения. Его позицию на этот счет приводит ТАСС.

При этом дипломат рассказал, что Австрия уже сняла запрет на введение новых санкций, поэтому документ больше не содержит ошибки. Пакет на данный момент требует лишь формального утверждения.

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Ранее в тот же день сообщалось о блокировке 12-го пакета санкций Австрией.

Евросоюз сейчас завершает работу над 12-м пакетом санкций против РФ. Ранее, 12 декабря стало известно, что постпреды стран Евросоюза в очередной раз не смогли согласовать пакет санкций на заседании 11 декабря. Сообщается, что разногласия были из-за Австрии, так как Вена хочет провести тщательную проверку пакета перед его принятием. В пакете возможны санкции на импорт алмазов РФ.

8 декабря Reuters сообщило, что успех России в преодолении и обходе западных ограничений стимулировал экономику страны, несмотря на нехватку рабочих кадров, инфляцию и высокую процентную ставку. Также в статье отмечается, что Запад не смог эффективно ограничить нефтяные доходы России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 ноября назвала 12-й пакет санкций агрессивной деятельностью со стороны Запада и нарушением норм международного права, отметив, что рестрикции не останутся без ответа.

В июне этого года ЕС утвердил 11-й пакет санкций, введя ограничительные меры против 87 компаний и запретив поставки российской сырой нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Также в пакет санкций был включен механизм «борьбы с их обходом», который позволяет вводить ограничения против третьих стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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