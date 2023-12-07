Сбить клин: почему Брюссель не сможет испортить отношения РФ и КНР

ЕС пытается отдалить Китай от России, требуя изменить позицию в отношении украинского конфликта. Однако крепкие связи Пекина и Москвы вряд ли ослабеют, уверены эксперты. Камнем преткновения может стать запрет на экспорт товаров двойного назначения, которого добивается от КНР Брюссель, угрожая санкциями компаниям, помогающим обходить ограничения. Именно этот вопрос, среди прочих, обсуждался на саммите Китай – ЕС в Пекине, который стартовал 7 декабря.

Что обсудило руководство ЕС с Си Цзиньпином

Встреча КНР и Евросоюза в очном формате проходит впервые с 2019 года. ЕС представляют председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сопровождении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Со стороны КНР в саммите участвуют китайский лидер Си Цзиньпин и премьер Госсовета Ли Цян.

Ключевыми пунктами переговоров стали экономические отношения ЕС и Китая, которые сейчас осложнены рядом проблем. Кроме того, Евросоюз коснулся таких чувствительных для Пекина тем, как напряженность вокруг Тайваня и нестабильность в Восточном и Южно-Китайском морях.

В центре внимания оказалась и международная повестка. Лидеры обсудили дипломатическое взаимодействие для установления мира на Ближнем Востоке. Особенно важной для ЕС остается ситуация на Украине. Политики рассмотрели и ряд глобальных проблем человечества, включая глобальное потепление и риск возникновения новых пандемий.

Урсула фон дер Ляйен (справа) и Шарль Мишель во время пресс-конференции после встречи с президентом Китая Си Цзиньпином Фото: AP Photo/Andy Wong

В беседе с европейскими лидерами Си Цзиньпин подчеркнул, что в 2023 году исполняется 20 лет стратегическому партнерству Китая и ЕС. Он также назвал КНР и Евросоюз двумя основными силами, продвигающими многополярность в мире. Кроме того, лидер КНР призвал коллег соблюдать взятые на себя обязательства, «искренне заниматься развитием отношений Китая и ЕС, не рассматривать друг друга как соперников и не сокращать сотрудничество из-за конкуренции».

Си Цзиньпин сделал на этом акцент неслучайно. Еще год назад Брюссель в своей стратегии обозначил Пекин как «жесткого соперника и системного конкурента», а затем представил концепцию о необходимости снижения критически важных зависимостей от Китая.

Совместной пресс-конференции по итогам саммита не было, как и деклараций. В западных СМИ это восприняли как неготовность Пекина к компромиссу ЕС по ключевым вопросам. При этом китайские эксперты отмечают, что Китай рассматривает саммит как возможность для улучшения двусторонних отношений.

— Недавняя встреча глав Китая и США заложила прочную основу развития отношений Пекина с Западом, что содействует разрешению разногласий между КНР и ЕС. Цель этих переговоров — именно взаимные уступки и разрешение вопросов , — сказал «Известиям» директор Центра исследований России и Центральной Азии Шанхайской академии международных исследований, член правления национального центра исследований ШОС Ли Синь.

Как Брюссель собирается отдалить Китай от России

Брюссель четко обозначил намерения относительно России еще до начала саммита. В программе встречи сказано, что ЕС призовет китайское руководство оказать давление на Москву и вынудить вывести российские войска с Украины. Однако позиция Пекина по отношению к своему союзнику едва ли изменится по просьбе Евросоюза, США или каких-либо других действующих лиц в международной политике, полагают специалисты. Как заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в интервью «Известиям», сотрудничество Китая и России не направлено против какой-либо третьей стороны, равно как и не подвержено влиянию этих самых третьих сторон.

— Чем больше меняется международная ситуация, тем сильнее Китай и Россия должны укреплять сотрудничество, а также способствовать реализации многополярности и демократизации международных отношений, — сказал китайский дипломат.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ли Синь согласен с тем, что позиция Китая по отношению к России, в частности к происходящему на Украине, не изменится. Очевидно, что в этой области отношения двух сторон саммита зашли в тупик. По итогам переговоров с китайскими коллегами Урсула фон дер Ляйен заявила, что отношения ЕС – КНР будут зависеть как раз от шагов Пекина по решению «украинского вопроса»: «Позиция Китая по Украине определит то, как ЕС будет относиться к Пекину».

Кроме того, европейские лидеры ищут содействия КНР в попытках не позволить Москве обходить санкции. Как отмечает издание Politico со ссылкой на нескольких неназванных дипломатов, в ЕС считают, что китайские компании якобы поставляют в Россию нелетальное военное снаряжение, включая бронежилеты и дроны . В связи с этим Брюссель хочет добиться от Китая запрета на экспорт товаров двойного назначения. При этом формально он уже действует в отношении ряда поставок. С 1 сентября в Китае временно ограничен экспорт некоторых беспилотников и оборудования.

— Поставки некоторых дронов действительно частично подтверждаются, в том числе прессой, но речь всё равно идет не о вооружениях, а лишь о гражданских коптерах. Сам Китай, как известно, не является участником Вассенаарских договоренностей , цель которого — содействовать прозрачности в приобретениях вооружений и чувствительных товаров и технологий двойного назначения. А его участие в договоре о торговле оружием фактически не имеет отношения к передачам продукции двойного назначения, только к обычным вооружениям. Поэтому Китай, по сути, ничего не нарушает, — объяснила «Известиям» руководитель группы Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Марианна Евтодьева.

Но требование от ЕС запретить поставки ставит Китай в весьма неудобное положение. Отказ может испортить отношения с Брюсселем (другими словами, угрозы ввести санкции против китайских компаний могут воплотиться), а принятие такого требования — с Москвой, заметила эксперт.

Добиться полного запрета ЕС собирается традиционным способом — с помощью рестрикций. В зависимости от итогов переговоров с Си Цзиньпином Брюссель решит, включать ли китайские компании в новый пакет ограничений, направленных на РФ. Речь может идти о 13 предприятиях. Шарль Мишель заявил, что уже передал китайской стороне список компаний, которые якобы способствуют обходу санкций против РФ и «рассчитывает на конкретные действия». По мнению экспертов, именно эти санкции могут стать довольно ощутимыми для Китая.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В качестве ответа Китай может ввести ограничения против крупной европейской промышленности, представленной в КНР, например, немецкого машиностроения и французского химпрома. Эти шаги способны нанести серьезный удар по экономикам двух главных «локомотивов» ЕС. К слову, Пекин уже предупреждал ЕС о готовности принять контрмеры в случае, если Брюссель будет вводить санкции в отношении китайской стороны из-за ситуации на Украине.

На этом фоне не все в ЕС поддерживают расследование в отношении китайских субсидий для производства электромобилей. Например, канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Брюссель отказаться от политики протекционизма и ценить конкуренцию. Финансовый директор BMW Вальтер Мертль заявил, что реакция Китая на это расследование может быть «больше, чем можно было себе представить».

В чем ключевые разногласия ЕС и Китая

Применить какие-либо санкции против Китая Евросоюзу сейчас тем более будет сложно, так как ЕС в принципе больше заинтересован в китайском рынке, нежели Пекин в европейском . Чувствительность вопроса для Евросоюзе подтверждают заявления европейского руководства по итогам саммита.

Так, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен заявили, что ожидают от Китая упрощения доступа бизнеса на китайский рынок и в то же время не потерпят разрушения европейской индустриальной базы за счет «несправедливой конкуренции» со стороны Китая.

Речь идет о том, что торговый дефицит вырос за 10 лет в 10 раз — с €40 млрд до €400 млрд в пользу Китая. «Другими словами, когда три контейнера отправляются из Китая в Европу, два из них возвращаются пустыми» ,— уточнила фон дер Ляйен.

Фото: REUTERS/CFOTO/Sipa USA

Под «несправедливой конкуренцией» подразумевается, в частности, растущий китайской рынок электромобилей, которые наводнили страны ЕС. В связи с этим в сентябре 2023 года Евросоюз с подачи Парижа запустил расследование из-за больших субсидий китайских властей на производство электрокаров, которые значительно снижают конечную цену машин.

— В ЕС думают, что у них есть рычаг давления, потому что Китай заинтересован в прекращении расследования, в инвестициях в критическую инфраструктуру ЕС или в упрощении выхода на рынок. На самом деле это заблуждение. Европейский рынок это, конечно, потеря, но Китай понимает, что его никто не закроет. Я думаю, что по тому же российскому вопросу договориться с Китаем практически невозможно, — заметила программный менеджер Российского совета по международным делам Юлия Мельникова.

В целом санкционное давление на Китай поставит отношения ЕС – КНР как минимум на паузу, а это очень большие риски и шаг в сторону эскалации. Вероятно, пока их ждет заморозка, так как у ЕС нет возможности резко ответить Китаю. Время Евросоюза диктовать условия в принципе прошло, резюмировала эксперт.

Официально саммит Китай – ЕС в Пекине завершится 8 декабря.