Небойкая торговля: товарооборот между КНР и США продолжил падение

Экспорт товаров из Китая в США упал на 16,4%, а импорт — на 6%. Такие данные по итогам трех кварталов обнародовало главное таможенное управление КНР. Чем объяснить резкое снижение объема торговли и повлияет ли тенденция на товарооборот Китая с Россией и другими странами — в материале «Известий», подготовленном вместе с экспертами.

Отрицательная динамика

Товарооборот Китая и США упал на 14% в годовом выражении по итогам трех кварталов 2023 года. Главное таможенное управление КНР отчиталось об уровне продаж в $495,9 млрд. В частности, снизился экспорт китайских товаров в США на 16,4%, до $372,2 млрд, в сравнении с первыми девятью месяцами 2022 года. Сократился на 6% и импорт товаров из США — до $123,7 млрд. Напомним, по итогам 2022 года товарооборот вырос на 0,6% и составил $759,427 млрд. При этом США по-прежнему остаются крупнейшим партнером Китая в торговле наряду со странами АСЕАН и ЕС.

Почти по всем фронтам

В сентябре товарооборот России и Китая составил $21,1 млрд: Россия поставила в Китай товаров на сумму $11,5 млрд, Китай в РФ — на $9,6 млрд. Судя по данным китайской статистики, в сентябре Китай существенно увеличил импорт энергоресурсов, от чего могли выиграть российские экспортеры нефти, нефтепродуктов и угля. Так, закупки Китаем сырой нефти увеличились почти на 14%, по нефтепродуктам импорт подскочил почти на 85%, по углю — на 27,5%.

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В сентябре цены на российскую экспортную нефть достигли максимальных значений с начала года (по данным Минфина, средняя цена Urals составила $83,08/барр.), что также должно было способствовать росту стоимостного объема российского экспорта энергоресурсов в Китай.

А вот у металлургов ситуация может быть хуже — Китай сократил импорт меди на 5,8% и стальных продуктов на 28%. Из значимых изменений в структуре несырьевого товарооборота отметим, что в сентябре 2023 года Китай отменил запрет на импорт свинины из России, российские аграрии добивались этого около 10 лет.

После ухода западных компаний Китай всё более активно занимает освободившиеся в России ниши , отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Это относится к самым различным видам продукции, но, наверное, наиболее заметно на рынке автомобилей. По данным ФТС, доля автомобилей из Китая в общем российском импорте автомобилей по итогам восьми месяцев 2023 года увеличилась до 92%. Для сравнения: еще по итогам первого полугодия 2023 года она составляла 70%, а в 2021 году — всего 10%, — приводит пример эксперт.

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До 2022 года крупнейшим внешнеторговым партнером России был ЕС. Сейчас в силу санкций, ухода европейских компаний, финансовых и логистических ограничений объемы экспорта и импорта резко сократились. По данным Евростата, с февраля 2022 по июнь 2023 года стоимость экспорта ЕС в Россию упала на 61%, тогда как импорт из России в ЕС за этот период упал на 84%.

Впрочем, Ольга Беленькая предположила, что часть европейской продукции продолжает поступать в Россию по механизму параллельного импорта через дружественные и нейтральные страны.

Место пусто не будет

Снижение товарооборота между Китаем и США сыграет на руку России. И такая тенденция уже очевидна. По данным главного таможенного управления КНР, на фоне снижения цифр по США вырос товарооборот между Россией и Китаем.

За три квартала показатель увеличился на 29,5% и достиг $176,4 млрд. РФ импортировала товаров на $81,4 млрд, это на 56,9% выше прошлогоднего уровня, а экспортировала в КНР товаров на $94,9 млрд, что на 12,7% больше по сравнению с итогами по первым трем кварталам 2022 года.

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Снижение показателей экспорта и импорта в паре США – Китай означает, что закрывать потребность в товарах китайцы будут где-то еще, в частности в России , считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

— Логистика между нашими странами развита очень хорошо, есть разные варианты доставки грузов по морю, воздуху и по суше (железная дорога, автотранспорт), а также смешанные варианты. При прочих равных по одному и тому же товару предприниматель отдаст предпочтение партнеру, который более всего доступен, — говорит он.

При этом сами данные таможенного управления КНР могут быть неточными, и импорт в Россию гораздо выше официального. Причина — в процветании серой доставки, или карго. Физлица закупают небольшие партии товаров и отправляют коробки обычной почтой или через свои каналы, минуя официальное оформление документов.

— Это незаконно и лишает бюджеты обеих стран части налогов и пошлин. А российские предприниматели получают проблемы с банками (из-за расчета наличными) и другими госорганами — к примеру, не могут объяснить, как к ним попал товар, — сетует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

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Для России Китай остается ключевым партнером, с которым отношения выходят на новый уровень, подчеркнул финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

— Так, лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот между двумя государствами до $200 млрд к 2024 году, — рассказал эксперт.

Новые маршруты

По итогам первого полугодия рост товарооборота между Россией и КНР составил 40,6% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Показатели будут расти как по экспорту, так и по импорту, прогнозирует директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

Из-за переориентирования экономики на Восток сейчас все отрасли экспорта выглядят перспективными: при загрузке мощностей в обе стороны перевозки становятся выгодными. ЕС потерял перспективу экспорта из РФ на среднесрочную перспективу. Товарооборот с Евросоюзом и США падает.

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Как следствие, будут развиваться торговые связи с Востоком, Азией и Южной Америкой. Основные торговые партнеры России — это Китай, Турция, Индия. По итогам 2023 года в топ-5 стран — торговых партнеров РФ должны попасть Южная Корея и Казахстан. Турция — первый претендент на статус основного торгового хаба между РФ и ЕС.

Попытка западных стран ограничить в экспорте Россию потерпела крах, уверен Тузов.