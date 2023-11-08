Назло бабушке: Эстония движется к разрыву отношений с Китаем

Эстония заявила о намерении открыть в Таллине официальное представительство Тайваня. Таким образом, уже вторая прибалтийская республика после Литвы идет на разрыв отношений с КНР. Причем опыт Литвы, понесшей многомиллионные убытки, похоже, ничему не научил эстонских политиков. Таллин ставит во главу угла не свои экономические интересы, а пресловутую «политику ценностей». Эстонские правящие круги противопоставляют «демократический» Тайвань «авторитарному» Китаю и уверяют, что не боятся гнева Пекина. Подробности — в материале «Известий».

«Мы имеем право встречаться с кем угодно»

В начале ноября правительство Эстонии публично сообщило о своей готовности разрешить Тайваню открыть свое экономическое или культурное представительство в Таллине. «Как и многие другие страны Евросоюза, Эстония готова согласиться на создание недипломатического экономического или культурного представительства Тайбэя — в целях развития соответствующих отношений», — заявил эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.

Открытие представительства станет реализацией идеи председателя комиссии эстонского рийгикогу (парламента) по иностранным делам Марко Михкельсона. Представитель правящей Партии реформ Михкельсон в августе вместе с латвийскими и литовскими коллегами совершил визит на Тайвань. Там они встретились с президентом острова Цай Инвэнь, спикером парламента Ю Си-Кунем, премьер-министром Чэнь Цзяньжэнем, министром иностранных дел Джозефом Ву и министром цифрового развития Одри Тан. Гости из Прибалтики рассказали им, что хотят «укреплять торговые и экономические отношения с Тайванем, который характеризуют сильная демократия и технологически высокоразвитая экономика».

Впрочем, эстонцы пока еще пытаются лавировать. Они подчеркивают, что намереваются развивать особые отношения с Тайванем не в сфере политики, а в областях экономики, образования, культуры, уверяют, что хотят наводить «коммуникации между организациями гражданского общества». Цахкна подчеркивает, что «оживление таких отношений с Тайванем не противоречит политике одного Китая». По мнению Цахкны, все страны ЕС должны придерживаться единой политики относительно КНР, которая является для Евросоюза одновременно «партнером, конкурентом и соперником». Поэтому, дескать, ЕС обязан не только думать о развитии экономических отношений с Китаем, но и «защищать наши фундаментальные ценности, включая демократию и права человека».

Таллин Фото: AP Photo/Pavel Golovkin

В ближайшие дни Эстонию посетит министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву, однако Цахкна заранее предупредил, что члены эстонского правительства не станут устраивать официальных встреч с этим гостем. В программу визита Ву входит посещение находящегося в Таллине натовского Международного центра оборонных исследований (International Centre for Defence Studies). Данное учреждение занимается разработкой планов гибридных операций против стран, которые альянс НАТО считает своими противниками. Визит в МЦОИ Ву выглядит в высшей степени символичным — явно он там будет говорить отнюдь не о перспективах воссоединения Тайваня с материковым Китаем.

В факте визита тайваньского министра Маргус Цахкна не видит ничего предосудительного. «В демократическом государстве граждане Эстонии имеют право и свободу встречаться с кем угодно, проводить совместные дискуссии и развивать сотрудничество, до тех пор пока это не нарушает действующие в Эстонии законы», — говорит глава внешнеполитического ведомства. В свою очередь, министр юстиции Калле Лаанет заявляет, что «мы, Эстонская Республика, вместе с нашими союзниками и большей частью свободного мира поддерживаем позицию Тайваня на основе ценностей, но в дипломатической практике признаем проводимую Китаем так называемую политику одного Китая».

Культ «демократического Тайваня» в Эстонии

В риторике эстонских политиков заметно почти не скрываемое презрение к «недемократическому Китаю» и преклонение перед Тайванем. Калле Лаанет вообще провозгласил Тайвань «одним из наиболее развитых обществ и стран во всем мире». Лаанет видит сходство Эстонии и Тайваня, которые, по его словам, живут рядом «с большим и опасным соседом». Министр развивает свою аналогию следующим образом: «Как во время советской оккупации для нас было крайне важно, чтобы большинство стран свободного мира не признали последовавшую за оккупацией аннексию, так и для Тайваня важно, чтобы, несмотря на официальную дипломатию, мы относились к нему как к независимому государству». Лаанета приводит в восторг тот факт, что в сентябре комиссия британского парламента по иностранным делам в одном из своих документов назвало Тайвань государством, — это, по мнению эстонского министра, «небольшой, но смелый дипломатический шаг свободного мира».

Более того, Лаанет намекает, что если бы Эстония пошла ради Тайваня на разрыв отношений с Китаем, то могла бы остаться в выигрыше. «Пожалуй, стоит повторить несколько цифр, которые дают некоторое представление. Тайвань — островное государство, меньше даже Эстонии, чуть больше Бельгии, но с населением почти 24 млн человек (в 20 раз больше, чем в Эстонии, и как они только там помещаются? Наверное, это очень невзыскательный народ). Об экономических успехах уже говорилось, в некоторых сферах речь идет о ведущей экономике мира», — уверяет Калле Лаанет. Похожее мнение высказывает Урмас Паэт, зампредседателя комиссии эстонского парламента по иностранным делам. Паэт недоволен тем, что эстонский Фонд развития предпринимательства, занимающийся поиском для местных бизнесменов новых рынков, проявляет интерес к «коммунистическому авторитарному Вьетнаму». Вместо этого он рекомендует «обратить внимание на Тайвань — свободное общество, разделяющее общие с Евросоюзом ценности».

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Что касается КНР, то эстонцы хоть и небольшими шажками, но неуклонно ухудшают свои отношения с Пекином. Так, в конце сентября в Таллине расширили список стран, «опасных» для лиц, имеющих доступ к эстонской государственной тайне. Если ранее такие граждане должны были заранее уведомлять госорганы о своих поездках в Россию, Белоруссию и КНДР, то теперь к этому списку добавились Армения, Азербайджан, Китай (включая Макао и Гонконг), Иран, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Ранее в Таллине неоднократно давали понять, что считают Китай ненадежным партнером и подозревают китайцев в шпионской деятельности на территории Эстонской Республики.

Можно сказать, что Эстония в точности повторяет путь Литвы, которая сначала дразнила Китай разнообразными оскорблениями, а в конце 202 года открыла у себя представительство Тайваня. В КНР отреагировали моментально — почти полностью разорвали дипотношения и нанесли по Литве мощный удар, временно полностью заблокировав экономическое сотрудничество. На какой-то период литовским предпринимателям совершенно перекрыли доступ к необъятному китайскому рынку. Тем самым были обнулены многолетние усилия литовских политиков и предпринимателей, пытавшихся закрепиться в Китае. Российский политолог-китаевед Руслан Карманов с жесткой иронией отмечает, что «прибалтийских болонок, как и предполагалось, бросают под китайский каток по одной».

Литовский пример им не указ

В последнее время некоторые литовские политики сквозь зубы нехотя признают, что прежние обещания многомиллиардных прибылей от сотрудничества с Тайванем, которыми они кормили свой электорат, пока не сбываются. «От Тайваня можно было бы ожидать большего, поскольку, создавая свое представительство, тайваньцы обещали и огромные инвестиции в Литву, и экономические выгоды, но пока их особо не видно», — заявила в сентябре главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите. Экспорт литовских товаров на Тайвань в первом полугодии этого года остался на уровне прошлого года и составил €11 млн. В то же время экспорт в Китай увеличился в четыре раза. «Я бы не сказала, что это полностью нормальная ситуация, потому что, как известно, у нас нет посла в Китае и в Литве тоже нет китайского посла, так что отношения полностью не восстановлены», — отметила Скайсгирите.

Фото: Global Look Press/Ceng Shou Yi

В свою очередь, лидер оппозиционной партии «Союз крестьян и «зеленых» Литвы» Рамунас Карбаускис заявил, что «сказки властей Литвы о том, что Тайвань вложит в нашу страну огромные суммы, так и остались сказками». По его словам, только одна «очень маленькая» компания Agrokoncernas, владельцем которой является Карбаускис, инвестирует в технологии производства молока в этой прибалтийской республике в пять раз больше, чем весь Тайвань в Литву. «В этом виноват не Тайвань, а литовские политики, которым Вселенная не дала мозгов и заменила их на калькулятор, подсчитывающий личную выгоду от всего, что они делают», — заявил оппозиционный политик, добавив, что «пока Литва стреляет себе в ногу, другие страны отстаивают свои интересы». Впрочем, большинство правящих литовских политиков и сейчас уверяют, что они всё сделали правильно, а «демократические ценности» важнее презренных денег.