Еврострадания: конфискация российских активов ударит по Евросоюзу

Конфискация российских активов, замороженных в 2022 году может привести к фрагментации финансовых рынков и чревата серьезными ответными мерами, сообщат издание Bloomberg. При этом, по мнению автора статьи Лайонела Лорана, положению доллара ничего не угрожает и риски для США не так велики, а вся тяжесть последствий придется на европейские страны. Подробности — в материале «Известий».

Вырыли яму

Вопрос конфискации замороженных активов РФ с целью их дальнейшей передачи Украине обсуждается уже долгое время. Европейский аналитик полагает возможным удержание дохода с российских активов в пользу биржи, но напоминает, что такая политика Euroclear может значительно навредить репутации этого финансового игрока.

Сложившаяся ситуация не выгодна ни России, ни Европе, а уравновесить негативные последствия можно только за счет взвешенных и системных решений, считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

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Однако правящие круги ЕС и США по-прежнему руководствуются сиюминутными соображениями и не готовы трезво воспринимать реальность во всей полноте. Ключевой стоп-фактор для европейских и американских политиков — создание прецедента и, как следствие, снижение доверия к собственным финансовым системам со стороны китайских, ближневосточных и других государств, а также частных инвесторов, полагает научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Иван Ермохин.

— В 2022-2023 гг. уже отмечался тренд на отказ азиатских инвесторов от привычных гаваней в странах Европы в пользу Гонконга, Сингапура и ОАЭ. В долгосрочной же перспективе конфискация активов может привести к снижению доли использования доллара и евро в международной торговле и потенциалу дальнейшего санкционного давления на третьи страны, — рассказал он «Известиям».

Текущее состояние экономик стран ЕС не внушает оптимизма, полагает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

— Действие санкций в долгосрочной перспективе остановит развитие в ведущих экономиках. Из-за проблем с поставками дешевых энергоносителей и ростом цен на дорогие (в отсутствие дешевой альтернативы) уже отключается работа энергоемких предприятий — даже в относительно благополучной Германии, не говоря уже о «середняках» и «догоняющих» Евросоюза, — говорит она.

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Косарева скептически относится и к перспективам замены поставок газа из России на СПГ в масштабах Европы.

— Европейцы слишком много надежд возлагают на сжиженный природный газ. СПГ поставляют по спотовым контрактам. А значит, возможны и колебания цен, и переплаты относительно ожидаемых прогнозов. К тому же нужно подстраиваться под производителей и ситуацию на рынке. В Европе уже подтвердили переплату в 185 млрд евро только за газ.

С точки зрения аналитика, отсутствие производства означает, с одной стороны, падение потребления, а с другой — зависимость от поставок товаров из стран Азии. Долгосрочные контракты с российской стороной позволяли зафиксировать цены и обеспечить стабильную работу предприятий.

Западная Европа уже несет существенные репутационные и экономические издержки, солидарен с коллегами экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Он отмечает, что экономики стран Запада находятся в состоянии неуклонного и длительного упадка.

— Очередной цикл кризиса на Западе только начинается: с воровства чужих денег, с ухудшением инвестиционного климата, со спадом промышленного производства и качества жизни, — считает он.

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Ждать ли ответа

О конфискации зарубежных активов со стороны России речи не идет, и ограничительных мер, введенных на сегодняшний день, достаточно, считает Иван Ермохин.

— Во-первых, в отношении отдельных компаний было введено внешнее управление, что также практикуется в недружественных государствах. Во-вторых, были созданы ограничения для выплаты дивидендов и ограничения на продажу бизнеса в России, — уточнил аналитик.

В то же время, по мнению Андрея Лободы, у России остаются в руках юридические козыри по возвращению средств.

— По существу давление на Запад со стороны Москвы будет заметнее. И ничем хорошим для Брюсселя это не закончится, — прогнозирует респондент издания.

Не в интересах России заниматься придумыванием ответных санкций. Это неэффективно, как показала практика. Сейчас важно захватывать свободные ниши — считает Екатерина Косарева.

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— Таких шагов наша страна делает много. К примеру, сейчас идет глобальный передел рынка, в котором Китай занял позицию производственного локомотива. Останавливаться Поднебесной сейчас нельзя, иначе наступит рецессия. И там это понимают. Очевидно, что в Европу в отсутствие альтернативы и массовых остановок производств вот-вот хлынут массовые китайские товары. Вот только рост потребления совпадет с социальной депривацией в отсутствие достойной работы и оплаты труда со стороны европейских работодателей.

Еще один фактор, по словам аналитика, — это отход от шока, который наступил после разделения валют на дружественные и недружественные, а также отключения от SWIFT:

— Так, Россия и Иран буквально на днях договорились об использовании собственных электронных систем при проведении платежей. Это должно ускорить и нарастить взаимную торговлю: открывать счета в третьих странах не под санкциями больше не нужно, — резюмирует Косарева.