Украденному верить: США пытаются узаконить воровство российских активов

Соединенные Штаты ищут способ узаконить воровство замороженных российских активов, несмотря на то что это ударит по их собственной экономике и имиджу страны. Так и не сумев согласовать с конгрессом пакет помощи Киеву, администрация Джо Байдена поддерживает законопроект, который позволит украсть около $300 млрд активов якобы на восстановление Украины. Без одобрения законодательного органа такое действие незаконно, однако его сторонники есть в обеих палатах конгресса. Что может остановить США — в материале «Известий».

США пытаются узаконить передачу Украине активов РФ

США приближаются к тому, чтобы одобрить конфискацию российских активов на общую сумму около $300 млрд, которые были заморожены после начала СВО. Стало известно, что Белый дом в целом поддерживает законопроект, который даст необходимые полномочия президенту, об этом сообщило издание Bloomberg, изучив документ Совета национальной безопасности (консультативный орган при Белом доме), направленный сенату. Принятие такого законопроекта позволит выделить Украине помощь, которую Вашингтону не удается согласовать уже несколько месяцев. Еще осенью Джо Байден запросил у конгресса $61 млрд для Киева, однако натолкнулся на сопротивление республиканцев. Они настаивают на том, что интересы Соединенных Штатов, включая укрепление безопасности на границе с Мексикой, важнее Украины. Кроме того, спикер палаты представителей Майк Джонсон требует от администрации прояснить, куда конкретно уходят деньги, выделенные Киеву, и в чем состоит стратегия США в этом конфликте.

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Речь идет о проекте закона о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев. Его представили два сенатора: республиканец Джим Риш и демократ Шелдон Уайтхаус.

Для согласования законопроекта всё равно необходимо одобрение конгресса. Как пишет издание, идею конфискации поддерживают десятки законодателей в обеих палатах. Кроме того, его уже одобрил комитет по иностранным делам палаты представителей.

В целом такой шаг со стороны Соединенных Штатов выглядит всё более вероятным, учитывая действия других западных стран. В июне 2022 года конфискацию и продажу замороженных российских активов одобрил сенат Канады, что пока, по сути, можно назвать единственным прецедентом. На тот момент в стране было заморожено активов на сумму около $123 млн. В декабре 2022 года Канада объявила о начале процесса ареста и изъятия активов. Власти намерены добиться конфискации $26 млн у Granite Capital Holdings Ltd. Компанию, предоставляющую услуги по управлению активами, связывают с бизнесменом Романом Абрамовичем, который находится под канадскими санкциями.

Об этом же задумываются и в Великобритании. В частности, глава МИД Дэвид Кэмерон обсуждал такую возможность с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время визита в Вашингтон в декабре 2023 года. Впрочем, британский министр обеспокоен тем, что для конфискации пока нет юридических оснований, и это навредит инвестициям в само королевство. В конце декабря ЕС утвердил 12-й и пока последний пакет санкций. В него впервые включили возможность изымать активы российских юрлиц и физлиц для выплат компенсаций тем европейским компаниям, чья российская собственность перешла РФ или российским предприятиям.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон на двусторонней встрече в Государственном департаменте в Вашингтоне, 7 декабря 2023 года Фото: Global Look Press/U.S State/Chuck Kennedy

Кроме того, Еврокомиссия чуть раньше утвердила механизм, который в том числе предусматривает использование налогов на доходы (windfall tax) от замороженных активов РФ для помощи Украине. Несмотря на в целом нерешительность ЕС в том, чтобы перейти к радикальным действиям, в отдельных странах активно продвигают идею конфискации. В частности, генпрокуратура ФРГ в декабре подтвердила подачу ходатайства в суд об изъятии российских активов на сумму более €720 млн. В России отреагировали: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал власти ФРГ вороватым народом. В том, что конфискация иностранных активов — не что иное, как воровство, заключается официальная позиция Москвы. В частности, об этом говорил президент РФ Владимир Путин: «Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков добавил конкретики, отметив, что конфискация активов может стать триггером для потенциального разрыва отношений с США.

По последним оценкам Всемирного банка, на восстановление Украины нужно выделить около $411 млрд.

Почему воровство активов России опасно для США и всех остальных

Принятие законопроекта зависит не только от США. Дело в том, что он требует от Байдена скоординировать действия со странами G7. При этом стоит отметить, что, несмотря на необходимость обсуждений с «большой семеркой», законопроект не требует ее одобрения. Это увеличивает риск того, что США примут решение в одностороннем порядке. В СМИ писали, что для Вашингтона нет смысла действовать в одиночку, рискуя при этом оттоком капитала. Тем более объем российских активов в США, по словам некоторых источников, составляет от $4 млрд до $5 млрд.

Президент США Джо Байден Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Yuri Gripas - Pool via CNP

Пока же Вашингтон предложил рабочим группам стран G7 изучить способы конфискации замороженных российских активов. По данным источников американских СМИ, они должны согласовать план к 24 февраля 2024 года. Участники должны обсудить юридические вопросы и выработать пути снижения рисков. По крайней мере, в декабре 2023 года лидеры G7 публично заявили, что «изучат все возможные пути оказания помощи Украине в получении компенсации от России в соответствии с национальным и международным правом». По данным The Financial Times, рассматривался вариант проведения конфискации государствами, «пострадавшими» и «особо пострадавшими» от конфликта. В таком случае ими будут те страны, которые финансировали экономику Украины и ее ВС.

— Я ожидаю, что какие-то решения будут в феврале. Координация достаточно серьезная. По крайней мере целый ряд торговых санкций, таких как запреты на покупку российской нефти, нефтепродуктов и золота, согласовывались по линии G7, — рассказал «Известиям» генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.

Принятие законопроекта подразумевает большие репутационные, а также финансовые риски для США. В первую очередь это может создать прецедент для использования подобных инструментов в отношении других государств.

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— Это станет сигналом для других стран, прежде всего инвесторов из Китая, которые тоже находятся в непростых политических отношениях с США. Заморозка активов может привести к последующей конфискации и их средств, если на то появятся политические причины, например обострение американо-китайских отношений, — заметил Иван Тимофеев.

Однако американцы, возможно, надеются «продать» это как особый механизм только в отношении России, отметил эксперт. К тому же многое зависит не столько от правовых механизмов, сколько от практики их применения. Если речь пойдет о десятках миллиардов долларов, то это очень серьезный сигнал, тогда как конфискация небольшими порциями, скорее всего, не напугает инвесторов.

В конгрессе действительно есть опасения по поводу Китая. Кроме того, как сообщает Bloomberg, некоторые обеспокоены тем, что такой шаг снизит и без того слабую поддержку ряда стран по украинскому вопросу. Среди них Индия, Бразилия и ЮАР. Мешкать в принятии решения США заставляет и то, что, направив изъятые средства Киеву, они лишатся «разменной монеты» в потенциальных переговорах по урегулированию конфликта.

Конфискация иностранных активов может повлечь негативные последствия для доллара ввиду оттока капитала. По словам председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, есть риски для всей мировой финансовой системы. Очевидно, это понимают и в Вашингтоне. Несколько дней назад глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что хотела бы увидеть оценку потенциальных рисков, связанных с международной ролью доллара в случае конфискации активов.

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— Политика применения односторонних мер, подразумевающих неправовые методы, в последние десятилетия стала одной из наиболее распространенных. То, что активы начнут конфисковывать, было понятно еще в начале прошлого года, когда были подобные операции с активами частных компаний и в очень небольших размерах. А поскольку западная система права построена как система прецедентного права, это дает основания полагать, что на этот большой куш Запад посягнет, — сказала профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН Екатерина Энтина.

По ее словам, среди стран «большой семерки» есть консенсус по поводу того, какую политику проводить в отношении России.