Шойгу рассказал о значительном росте производства вооружений в РФ

В 2023 году России удалось в разы нарастить производство основных вооружений и боеприпасов благодаря модернизации и расширению производственных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом 26 января заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на Едином дне приемки военной продукции.

«Этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда. На многих предприятиях введены в эксплуатацию новые цеха, линии, участки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием», — пояснил министр.

Шойгу добавил, что рост производства оборонной продукции потребовал привлечь большое количество новых квалифицированных специалистов, а также в некоторых случаях перейти на круглосуточный график работы. Однако всё это благоприятно сказалась на повышении престижа рабочих профессий, подчеркнул он.

Ранее в этот день глава оборонного ведомства рассказал, что военно-строительный комплекс в 2023 году был сосредоточен на создании инфраструктуры cил ядерного сдерживания. По словам Шойгу, всего построено 2772 здания и сооружения, все запланированные мероприятия полностью реализованы.

В декабре прошлого года глава Минпромторга России Денис Мантуров также сообщил, что производство и поставки вооружений для российской армии в 2023 году по нескольким позициям увеличены в 10–12 раз. Вице-премьер подчеркнул, что объем государственного оборонного заказа в 2023 году увеличился в два раза по сравнению с 2022 годом. Кроме того, Мантуров заявил, что Россия сейчас опережает страны Запада по производству вооружений. Он отметил, что страна намерена поддерживать заданный высокий темп.