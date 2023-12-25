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Мантуров заявил об огромных поставках вооружений для российской армии

Мантуров сообщил об увеличении производства и поставок оружия в 10–12 раз
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Производство и поставки вооружений для российской армии в 2023 году по нескольким позициям увеличены в 10–12 раз, речь идет об «огромных цифрах». Об этом 25 декабря заявил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.

«Что касается нашей промышленности, то по ряду позиций мы в 10–12 раз увеличили объемы производства и поставок. В силу определенных нюансов я не могу говорить о конкретной номенклатуре поставок и финансировании, но, поверьте мне, цифры огромные», — приводит его слова «РИА Новости».

Вице-премьер также подчеркнул, что объем государственного оборонного заказа в текущем году увеличился в два раза по сравнению с прошлым, 2022 годом.

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Кроме того, глава Минпромторга РФ Мантуров заявил, что Россия сейчас опережает страны Запада по производству вооружений. Он отметил, что страна намерена поддерживать заданный высокий темп.

До этого, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин сообщил, что в 2023 году поставки бронетанковой техники в войска возросли в три раза, бронемашин ― в четыре раза. Выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, глава государства также заявил, что в целом в результате напряженной работы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) закупки для особо востребованной техники для СВО выросли в семь раз.

8 декабря российский лидер в беседе с военнослужащими после церемонии вручения золотых звезд Героям России заявил, что оборонная промышленность России набирает обороты.

Ранее, 13 ноября, в пресс-службе Минфина рассказали «Известиям», что в 2024 году расходы казны на оборону составят 10,8 трлн рублей, на нацбезопасность и правоохранительную деятельность — 3,4 трлн. Рост оборонных расходов положительно сказывается на ВВП страны, считает основатель фонда RusCoin Алексей Быков.

9 ноября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что возможности российского ОПК вышли на невиданный уровень и развиваются быстрее, чем предполагалось. По его словам, Россия буквально за год «подтянула» свои возможности ОПК в разы. И противник в лице Украины не может не считаться с кратным ростом производства российских вооружений и военной техники.

Медведев 29 сентября заявил, что Россия будет модернизировать свою военную технику с учетом новейших образцов западных вооружений до победы в специальной военной операции по защите Донбасса. Он также отметил, что Украина напичкана современными видами оружия, а новые вооружения ВС РФ должны быть устойчивы к средствам противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

31 мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ОПК многократно увеличил выпуск продукции для нужд спецоперации. По его словам, идет непрерывное совершенствование образцов вооружения и техники.

До этого, 25 марта, президент РФ Владимир Путин заявил, что производство военно-промышленного комплекса России быстрыми темпами расширяется, а РФ производит в три раза больше боеприпасов по сравнению с поставками западных стран на Украину.

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