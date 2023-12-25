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Мантуров заявил об опережении Россией Запада по производству вооружений

Мантуров: Россия по производству вооружений сейчас опережает Запад
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 25 декабря заявил, что Россия сейчас опережает страны Запада по производству вооружений, и страна намерена поддерживать заданный высокий темп.

«Не хочется хвалиться, но могу сказать, что мы начали набирать и набрали темп производства раньше, чем страны Запада. Другой вопрос, сколько в принципе эта гонка будет продолжаться по времени. Мы живем в рамках государственной программы вооружения, плюс перспективной программы, которая должна будет утверждаться в следующем году на период 2025–2034 годов. Сейчас активно работают ведомства, в первую очередь — министерство обороны, министерство промышленности и торговли, по сверке и подготовке этих параметров», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Мантуров, Россия понимает, что дальше необходимо восполнять запасы и поддерживать заданный темп производства. Он не стал говорить о том, насколько западным странам «хватит духу», но в настоящий момент РФ идет с определенным опережением.

Ранее, 20 декабря, издание The Washington Post написало, что США столкнулись с проблемой производства снарядов для Украины и Израиля из-за нехватки нужных мощностей.

13 декабря газета The New York Times указала на отсутствие у Запада вооружения для контрнаступления Киева. Издание отмечает, что Киев сталкивается с давлением из-за своей зависимости от Запада в вопросах вооружения и финансирования, в то время как Россия наращивает внутреннее производство боеприпасов и вооружения.

11 декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что в странах Евросоюза растет тревога из-за опустошения военного арсенала в связи с тем, как США занимают всё более изоляционистскую позицию по конфликту на Украине. Наращивание военного потенциала становится «непростой задачей» в связи с медленным экономическим ростом стран Европы и старением населения. Кроме того, пишет газета, европейцы против увеличения затрат на производство вооружения за счет сокращения бюджета на социальные нужды.

Бывший британский офицер Глен Грант 25 ноября заявил, что все западные партнеры Украины, за исключением США, уже отдали Киеву все запасы вооружения. Он указал, что склады опустошили Латвия, Эстония и Чехия, а Польша отдала огромное количество оборудования и всё еще ожидает поступления нового.

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