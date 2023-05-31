Мишустин заявил о многократном увеличении выпуска продукции ОПК

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) многократно увеличил выпуск продукции для нужд спецоперации по защите Донбасса. Об этом 31 мая заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Особое направление, которое сейчас работает в режиме максимальной загрузки, — это оборонно-промышленный комплекс. Его предприятия многократно увеличили выпуск продукции, нужной для проведения специальной военной операции», — заявил он в видеообращении к участникам коллегии Минпромторга.

По его словам, идет непрерывное совершенствование образцов вооружения и техники. Мишустин поблагодарил за это тех, кто трудится на оборонных заводах.

26 апреля Мишустин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов заявил, что любые отступления от сроков поставок вооружений в войска недопустимы. Глава правительства отметил, что ранее были приняты меры по расширению производственных мощностей ОПК.

До этого, 25 марта, президент России Владимир Путин заявил, что производство военно-промышленного комплекса России быстрыми темпами расширяется, за тот же период страна произведет в три раза больше боеприпасов по сравнению с поставками западных стран на Украину.

15 марта Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне, которые пребывают в поиске работы, смогут пройти бесплатное профессиональное обучение либо получить дополнительное профессиональное образование в целях трудоустройства на предприятиях ОПК.