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Мишустин указал на недопустимость срыва сроков поставок вооружений

Мишустин: любые отступления от сроков поставок вооружений недопустимы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что любые отступления от сроков поставок вооружений в войска недопустимы. Об этом он сказал 26 апреля в ходе заседания Координационного совета при правительстве РФ по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

«Любые даже малейшие отставания по срокам недопустимы», — обратился он к присутствующим.

Глава правительства отметил, что ранее были приняты меры по расширению производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Были установлены планы-графики предстоящий поставок.

«Обращаю внимание, время — наиважнейший фактор», — подчеркнул он.

Он призвал ответственных за поставки вооружений действовать с опережением. «Прошу постоянно отслеживать текущую ситуацию и, если требуется, без промедления вносить необходимые коррективы», — заключил глава кабмина.

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В конце марта он рассказал, что потребности ВС РФ в технике значительно выросли, поэтому для того, чтобы снабжать их, максимально задействованы все заводские мощности ОПК страны.

Ранее, 25 марта, президент России Владимир Путин заявил, что производство военно-промышленного комплекса (ВПК) России быстрыми темпами расширяется, за тот же период страна произведет в три раза больше боеприпасов по сравнению с поставками западных стран на Украину.

В том же месяце глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения.

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