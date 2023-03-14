Шойгу поручил КТВР удвоить объемы производства высокоточных средств поражения

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения работ в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области. Об этом сообщили во вторник, 14 марта, в пресс-службе военного ведомства.

Отмечается, что глава Минобороны поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения.

«У предприятия есть необходимые резервы: высококвалифицированные специалисты и производственные мощности. Поэтому задача жесткая, но выполнимая», — сказал Шойгу.

Также он отметил, что по отдельным новейшим образцам вооружения предприятие перешло уже не на опытное, а на серийное производство.

«Продемонстрированные сегодня перспективные разработки заслуживают большого внимания. Эти изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран», — добавил министр.

На прошлой неделе редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев в разговоре с «Известиями» отметил, что Россия имеет огромный пласт тактического ядерного оружия, речь идет о тысячах боезапасов.

В январе президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ежегодно Россия производит столько ракет противовоздушной обороны, сколько выпускают все остальные производители в мире.