Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин предрек остановку обстрелов Донецка после освобождения Марьинки и Авдеевки
Мир
На Украине заявили о повреждении более половины энергообъектов
Политика
Путин пообещал поддержку поставляющим иностранным компаниям продукцию предприятиям
Мир
Генсек ООН назвал текущую ситуацию в мире худшей за всю его жизнь
Общество
Места для крещенских купаний организуют в девяти парках Москвы
Мир
Финляндия временно закроет отделение генконсульства в Мурманске
Армия
Путин допустил освобождение от призыва на срочную службу работников ОПК
Мир
Страны Евросоюза поставили Украине оружие на €11,5 млрд
Мир
Вице-президент Вьетнама назначена врио президента страны
Мир
В СБУ не исключили «умышленное уничтожение» вертолета с главой МВД
Мир
Пушилин заявил о риске для ВСУ попасть в окружение в районе Северска
Мир
В Венгрии заявили о возможности получать газ и нефть только из России
Сюжет:

Путин рассказал о ежегодном объеме производимых в РФ ракет ПВО

0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ежегодно Россия производит столько ракет противовоздушной обороны (ПВО), сколько выпускают все остальные производители в мире. Это, среди прочего, вселяет уверенность в победе, заявил 18 января президент России Владимир Путин в ходе общения с рабочими «Обуховского завода», входящего в концерн «Алмаз-Антей».

«Мы, например, ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год больше чем в три раза, чем в США. А в целом наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством», — заявил президент РФ.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

При этом он отметил, что победа России в конфликте на Украине неизбежна, в том числе благодаря единству, сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов и работе оборонно-промышленного комплекса.

11 декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия наращивает производство мощных средств поражения для противодействия западным странам, поддерживающим нацистский киевский режим.

23 ноября Медведев сообщил, что Россия располагает достаточным количеством высокоточного оружия. Он отметил, что «враги» внимательно подсчитывают пуски российских ракет и запасы вооружений и «напрасно надеются на истощение наших возможностей».

19 ноября газета The New York Times написала, что в противовес утверждениям политиков из США, Великобритании и с Украины о том, что у России истощаются запасы ракетного оружия, армия РФ продолжает наносить массированные ракетные удары по военной украинской инфраструктуре.

Уточнялось, что, по мнению стран Запада, Россия держит запас ракет и другого оружия на случай конфликта с НАТО.

В ноябре в России запустили серийное производство межконтинентальных баллистических ракет пятого поколения РС-28 «Сармат». Отмечалось, что на ближайшие 40–50 лет комплекс станет надежной защитой для государства, фактором ядерного сдерживания и гарантией мира.

В августе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о старте производства в России гиперзвуковых ракет «Циркон» и сообщил, что продолжится и производство ракет «Кинжал».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023