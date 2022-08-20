Шойгу объявил о начале серийного производства «Цирконов»

В России начинается серийное производство гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщил 20 августа глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По словам министра, эти ракеты фактически поставлены на вооружение.

«Мы начинаем серийное производство ракет «Циркон». У нас фактически она поставлена на вооружение. В этом году это уже будет зафиксировано документально», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 1» на полях форума «Армия-2022».

Кроме того, Шойгу указал, что РФ продолжит и производство ракет «Кинжал».

Ранее, 10 августа, сообщалось, что в Китае ракетный комплекс «Циркон» назвали абсолютным оружием на сегодняшний день и главным козырем президента России Владимира Путина. Указывалось, что главное преимущество «Циркона» состоит в том, что он практически неуязвим для средств ПВО, но способен потопить американские авианосцы за полчаса-час.

24 декабря президент сообщил об успешном залповом пуске ракеты. По его словам, испытания прошли безупречно. Глава государства подчеркнул, что это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности и обороноспособности России.

«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. Она обладает дальностью более 1 тыс. км и способна развивать скорость, равную девяти числам Маха (скоростей звука).