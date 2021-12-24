Путин рассказал об успешном пуске гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Утром 24 декабря состоялся успешный залповый пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом в пятницу, 24 декабря, рассказал президент России Владимир Путин.

«Сегодня ночью, точнее, под утро, проведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон». Это новейшая наша ракета, которая работает и по морю, и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности», — сказал Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию.

21 декабря Путин заявил, что Россия и дальше будет уделять повышенное внимание развитию Вооруженных сил. Он отметил, что в РФ в 2021 году была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота. В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%.

Ранее, 16 декабря, в Минобороны РФ сообщили, что фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени. Отмечалось, что полет соответствовал заданным параметрам. Стрельба была признана успешной, цель поражена.

Также в военном ведомстве указали на то, что к обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

3 ноября Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ со следующего года.