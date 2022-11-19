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NYT рассказала об отсутствии у Запада реального представления о ракетном арсенале РФ

New York Times: Запад не имеет реального представления о ракетных запасах России
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Фото: Министерство обороны РФ
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В противовес утверждениям политиков из США, Великобритании и с Украины о том, что у России истощаются запасы ракетного оружия, армия РФ продолжает наносить массированные ракетные удары по военной украинской инфраструктуре. Такое замечание в пятницу, 18 ноября, сделали журналисты газеты The New York Times (NYT).

В этой связи экс-полковник корпуса морской пехоты США Марк Кансиан констатировал, что малый процент западных политиков имеет более менее четкое представление о запасах российского оружия и его состоянии.

Как считают военные Запада, Россия держит запас ракет и другого оружия на случай военного конфликта с НАТО, уточняется в публикации.

Материал дополняется.

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