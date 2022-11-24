В РФ запустили в серийное производство стратегическую ракету «Сармат»

В России запустили серийное производство межконтинентальных баллистических ракет пятого поколения РС-28 «Сармат». Об этом в среду, 23 ноября, сообщил генеральный директор Государственного ракетного центра имени Макеева Владимир Дегтярь.

«Ракетный комплекс уже запущен в серийное производство, обеспечен необходимыми материалами и производственным оборудованием», — сказал он в интервью «Российской газете».

По словам Дегтяря, «Сармат» поможет основательно укрепить оборонный потенциал России. На ближайшие 40–50 лет комплекс станет надежной защитой для государства, фактором ядерного сдерживания и гарантией мира.

18 ноября командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев рассказал об успешном завершении летных испытаний ракетного комплекса «Сармат». Тестовые пуски проводились для последующего расширения арсенала вооруженных сил современными орудиями.

До этого, 20 апреля, Россия впервые впервые запустила «Сармат» в рамках программы государственных испытаний, после завершения которой комплекс будет передан РВСН. Пуск состоялся с космодрома Плесецк в Архангельской области.

«Сармат» — стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Благодаря своим характеристикам он способен преодолеть все современные средства противоракетной обороны и считается вооружением с наибольшей в мире дальностью поражения целей.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что аналогов «Сармата» не существует. По словам главы государства, данный комплекс является уникальным оружием, которое будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил, а также безопасность страны при возникновении внешних угроз.