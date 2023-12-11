СМИ сообщили о тревоге европейцев из-за пустых военных арсеналов

В странах Евросоюза растет тревога из-за опустошения военного арсенала в связи с тем, как США занимают всё более изоляционистскую позицию по конфликту на Украине, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как пишет издание, западные страны не видят непосредственной опасности со стороны России для Европы, пока идет конфликт на Украине.

«Но если Россия в конечном итоге победит на Украине, мало кто сомневается в способности Москвы полностью перевооружиться в течение 3–4 лет и создать проблемы в других местах», — отмечает газета.

Как сообщает WSJ, опасения также основываются на ослаблении производства вооружений в связи с годами бюджетных сокращений после окончания холодной войны. Наращение военного потенциала становится «непростой задачей» в связи с медленным экономическим ростом стран Европы и старением населения. Кроме того, пишет газета, европейцы против увеличения затрат на производство вооружения за счет сокращения бюджета на социальные нужды.

Также WSJ приводит данные, иллюстрирующие проблему вооружений. Так, отмечается, что Великобритания, которая тратит на оборону больше других стран Европы, располагает 150 танками и примерно 12 дальнобойными артиллерийскими орудиями. Арсенал был настолько опустошен, что в прошлом году британские военные рассматривали возможность покупки реактивных систем залпового огня в музеях, чтобы позже их передать Украине. Однако от этой идеи отказались. Франция, следующая по величине расходов на вооружение, в своем военном арсенале имеет «менее 90 единиц тяжелой артиллерии, что эквивалентно тому, сколько Россия теряет примерно в месяц» в зоне специальной военной операции. ФРГ располагает запасами только на два дня боя, пишет газета.

Ранее, 26 ноября, сообщалось, что переданные Европой танки Leopard, Challenger и Abrams оказались бесполезными в зоне СВО. Европейские танки наравне с другими украинскими батальонами и бронетехникой столкнулись с обширной российской обороной, что заставило украинские войска передвигаться пешком.

До этого, 17 февраля, о необходимости перевооружения Европы говорил и президент Франции Эммануэль Макрон. Он призвал европейские страны массово инвестировать в оборонную отрасль, если они хотят мира. Он подчеркнул, что многие из них зависимы от решений неевропейских стран и во многом от возможностей неевропейских промышленных предприятий.

Днем ранее, 16 февраля, на опустошение европейских арсеналов оружия из-за конфликта на Украине указала газета Financial Times. Сообщается, что во многих странах Европы «почти ничего не осталось». В связи с этим министры обороны стран Запада начинают задаваться вопросом о том, как долго они смогут поддерживать текущий уровень военной поддержки Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.