США столкнулись с проблемой производства снарядов для Украины и Израиля из-за нехватки нужных мощностей. Об этом в среду, 20 декабря, сообщило издание The Washington Post.

«Даже если конгресс [США] соберется с силами и окажет крайне необходимую поддержку [Киеву и Тель-Авиву], американская оборонная промышленность не сможет произвести [для них] достаточное количество боеприпасов», — указывается в материале.

Как подчеркивается, Пентагону следует извлечь правильные выводы из текущих конфликтов, поскольку «и Израиль, и Украина уже понесли тяжелые потери».

Помимо этого, говоря о начавшемся обострении конфликта на Ближнем Востоке, газета отметила, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сильно недооценила возможности палестинского радикального движения ХАМАС, точно так же, как «Соединенные Штаты недооценили Аль-Каиду (террористическая группировка, запрещенная в РФ. — Ред.) перед событиями 11 сентября 2001 года».

19 декабря официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса США. Он добавил, что у Вашингтона нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы черпать помощь Киеву без решения конгресса о дополнительном финансировании.

В тот же день эксперт Эллиот Акерман в статье для американского журнала Time заявил, что страны Запада никогда не планировали передавать Киеву мощное оружие, с помощью которого украинская армия могла бы получить преимущество в зоне боевых действий с Россией.

18 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на письмо контролера Пентагона Майкла Маккорда сообщило, что у минобороны США закончатся деньги на замену оружия, отправленного на Украину, к 30 декабря, если конгресс не одобрит новое финансирование. В агентстве обратили внимание на то, что американское военное ведомство впервые рассказало о точной дате исчерпания ресурсов на поддержку киевского режима.

В тот же день координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил о последнем пакете помощи Украине из-за исчерпания ресурсов. Он рассказал, что без решения конгресса США у руководства государства больше нет финансовых ресурсов на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также он отметил, что остаток средств, заложенных США для помощи ВСУ, был направлен на восполнение собственных военных запасов.

До этого, 15 декабря, американский журналист Саагар Энджети в эфире программы Breaking Points посоветовал США оставить Украину и переключиться на другие проблемы, потому что Вашингтон уже привел Киев к катастрофе. Журналист сравнил ситуацию на Украине с действиями США во Вьетнаме. Он подчеркнул, что все страны НАТО в целом сейчас не могут предложить Киеву такой объем финансовой и военной поддержки, чтобы справиться с Москвой.

6 декабря республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. Они в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы. 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.