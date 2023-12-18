США должны оставить Украину и переключиться на другие проблемы, потому что Вашингтон уже привел Киев к катастрофе. Об этом заявил американский журналист Саагар Энджети в эфире программы Breaking Points, опубликованной на YouTube-канале в пятницу, 15 декабря.

«Миллиарды долларов уже потрачены впустую, сотни тысяч людей мертвы. Вот что Америка может показать», — высказался он.

Журналист сравнил ситуацию на Украине с действиями США во Вьетнаме. Он подчеркнул, что все страны НАТО в целом сейчас не могут предложить Киеву такой объем финансовой и военной поддержки, чтобы справиться с Москвой.

«Очевидно, пора попробовать что-то совсем другое», — высказал свою позицию Эндженти.

16 декабря вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл заявил, что превосходство российской армии над украинской становится всё очевиднее. Он считает, что Киев не добился значительных успехов на фронте, сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в уязвимом положении из-за разногласий на Западе по поводу оказания военной помощи.

Ранее, 14 декабря, немецкая газета Die Zeit отметила, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США обернулся для него провалом, что является фатальным для него и его страны. Отмечается, что год назад Зеленского встречали в Вашингтоне «как героя», однако сейчас все его просьбы о поставках Украине дополнительного оружия были напрасными.

До этого, 12 декабря, во время встречи с Зеленским президент США Джо Байден объявил, что подписал распоряжение о выделении еще $200 млн для Украины, но подчеркнул, что возможности Вашингтона помогать Украине приближаются к окончанию.

6 декабря американские власти заявили, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией без дополнительной помощи со стороны США. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что существует большой риск того, что Украина может проиграть.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.