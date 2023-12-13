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NYT сообщила об отсутствии у Запада вооружения для контрнаступления Киева

NYT: у союзников Киева нет вооружения для нового контрнаступления
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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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Новое контрнаступление Украины маловероятно, поскольку у ее союзников нет вооружения и оборудования для его проведения. Об этом 13 декабря пишет газета The New York Times.

«По мнению аналитиков и бывших американских чиновников, у союзников Киева нет боеприпсов и оборудования для проведения нового контрнаступления, что делает начало новой крупной кампании маловероятным на протяжении большей части 2024 года», — отмечается в публикации.

Издание указывает, что Киев сталкивается с давлением из-за того, что он зависит от Запада в вопросах вооружения и финансирования. Такая проблема не характерна для России: страна наращивает внутреннее производство боеприпасов и вооружения, указала эксперт Центра исследований в области нераспространения имени Джеймса Мартина Ханна Нотте.

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В конце ноября бывший британский офицер Глен Грант заявил, что все западные партнеры Украины, за исключением США, уже отдали Киеву все запасы вооружения. Он указал, что склады опустошили Латвия, Эстония и Чехия, а Польша отдала огромное количество оборудования и всё еще ожидает поступления нового. При этом США, обладающие серьезными запасами вооружения, не спешат передавать его Украине.

Позже, 6 декабря, сенат США на очередном заседании не одобрил законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине. 7 декабря в Белом доме сообщили, что администрация США не может пообещать властям Украины оказание дальнейшей помощи ввиду отсутствия согласия американского конгресса на ее выделение.

12 декабря координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал, что США располагают средствами для поддержки Киева только «на пару недель». Он сообщил о новом пакете военной помощи и указал, что до конца года возможен еще один, однако «на этом всё», если страна не получит дополнительное финансирование для Украины.

Кроме того, в этот день Байден по результатам встречи с Зеленским одобрил выделение Киеву очередного пакета военной помощи в размере $200 млн. Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что в новый пакет помощи Украине от США войдут боеприпасы для систем противовоздушной обороны, реактивных систем залпового огня HIMARS, а также для артиллерии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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