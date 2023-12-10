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Путин заявил, что оборонная промышленность России набирает обороты

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Фото: РИА Новости/Ирина Мотина
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Президент России Владимир Путин в беседе с военнослужащими после церемонии вручения золотых звезд Героям России 8 декабря заявил, что оборонная промышленность России набирает обороты.

«Работают все грамотнее и грамотнее. Промышленность набирает обороты, в разы больше начали производить», — сказал он. Фрагмент беседы опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин в воскресенье, 10 декабря.

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Ранее, 13 ноября, в пресс-службе Минфина рассказали «Известиям», что в 2024 году расходы казны на оборону составят 10,8 трлн рублей, на нацбезопасность и правоохранительную деятельность — 3,4 трлн. Рост оборонных расходов положительно сказывается на ВВП страны, считает основатель фонда RusCoin Алексей Быков.

Однако отрасли, связанные с оборонно-промышленным комплексом (ОПК), требуют всё больше не только финансовых, но и трудовых ресурсов, усиливая напряженность на рынке труда, добавила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

17 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что федеральными органами исполнительной власти России приняты меры по увеличению производства систем артиллерии. Он указал, что правительство РФ предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, включая мобилизационные мощности.

До этого, 11 июля, Шойгу заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса страны нарастили производство особо востребованных образцов вооружения для боевых задач.

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