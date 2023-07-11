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Шойгу заявил о наращивании предприятиями ОПК выпуска востребованного вооружения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России удалось в сжатые сроки увеличить производство особо востребованных образцов вооружения для военных боевых задач. Об этом 11 июля заявил журналистам глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«В кратчайшие сроки предприятиям ОПК удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач. И, самое главное, обеспечить их ускоренные поставки в войска», — сказал он.

По его словам, с марта 2022 года количество закупаемых и модернизируемых основных образцов вооружения, военной и специальной техники, поставляемых по гособоронзаказу, увеличено в 1,8 раза, а в 2023 году — более чем в пять раз по сравнению с началом 2022 года.

В качестве примера министр привел показатели поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10» и «Орлан-30», которые выросли в 53 раза. Он добавил, что «КАМАЗ» увеличил поставки автомобилей многоцелевого назначения в 17,6 раз, а «Уралвагонзавод» нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза.

Глава Минобороны также отметил, что в 2023 году Россия увеличила количество выпускаемых отечественной промышленностью боеприпасов более чем в 10 раз по сравнению с началом прошлого года.

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Ранее в этот день Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях, расположенных в Республике Татарстан.

В ходе проверки Шойгу побывал на Казанском авиационном заводе имени Горбунова, который производит стратегические ракетоносцы Ту-160, осуществляет их ремонт, а также модернизацию дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Там ему доложили, что Вооруженные силы РФ в 2023 году получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160.

Ранее, 4 июля, на совместной коллегии Минобороны и Минпромторга РФ главы ведомств Шойгу и Денис Мантуров обсудили вопрос выполнения государственного оборонзаказа. В завершение заседания были сформированы поручения профильным органам военного управления и руководителям оборонного-промышленного комплекса (ОПК).

До этого, в июне, Мантуров заявил, что предприятия российского ОПК на сегодняшний день выполняют гособоронзаказ практически на 100%. По его словам, графики, которые были утверждены на 2023 год, местами идут даже с опережением.

28 мая Мишустин отмечал, что ОПК во много раз увеличил выпуск продукции для нужд спецоперации по защите Донбасса. Он уточнил, что идет непрерывное совершенствование образцов вооружения и техники. Глава Минобороны России поблагодарил за это тех, кто трудится на оборонных заводах.

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