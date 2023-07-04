Шойгу и Мантуров рассмотрели вопросы выполнения гособоронзаказа

На совместной коллегии Минобороны и Минпромторга РФ главы ведомств Сергей Шойгу и Денис Мантуров 4 июля обсудили вопрос выполнения государственного оборонзаказа.

В завершении заседания были сформированы поручения профильным органам военного управления и руководителям оборонного-промышленного комплекса (ОПК), отметили в МО.

Ранее, 11 июня, Мантуров заявил, что предприятия российского ОПК на сегодняшний день выполняют гособоронзаказ практически на 100%. По его словам, графики, которые были утверждены на 2023 год, местами идут даже с опережением.

31 мая Мишустин сказал, что ОПК во много раз увеличил выпуск продукции для нужд спецоперации по защите Донбасса. Он уточнил, что идет непрерывное совершенствование образцов вооружения и техники. Глава Минобороны России поблагодарил за это тех, кто трудится на оборонных заводах.

В апреле министр обороны РФ также предупредил, что любые отступления от сроков поставок вооружений в войска недопустимы. По его словам, ранее были приняты меры по расширению производственных мощностей оборонного-промышленного комплекса страны.