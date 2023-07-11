Шойгу заявил о заинтересованности армии в модернизации парка БТР

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях, расположенных в Республике Татарстан. Об этом сообщили в ведомстве во вторник, 11 июля.

По итогам инспекции глава министерства заявил о заинтересованности ведомства в модернизации парка бронетранспортеров МТ-ЛБ. Он также поручил главному автобронетанковому управлению Минобороны рассмотреть вопрос о формировании с КамАЗом рабочей группы для помощи в обслуживании автотехники в зоне специальной военной операции (СВО).

В ходе проверки Шойгу побывал на Казанском авиационном заводе имени Горбунова, который производит стратегические ракетоносцы Ту-160, осуществляет их ремонт, а также модернизацию дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Там ему доложили, что Вооруженные силы РФ в 2023 году получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160.

Ранее, 4 июля, на совместной коллегии Минобороны и Минпромторга РФ главы ведомств Сергей Шойгу и Денис Мантуров обсудили вопрос выполнения государственного оборонзаказа. В завершение заседания были сформированы поручения профильным органам военного управления и руководителям оборонного-промышленного комплекса (ОПК).

Месяцем ранее Мантуров заявил, что предприятия российского ОПК на сегодняшний день выполняют гособоронзаказ практически на 100%. По его словам, графики, которые были утверждены на 2023 год, местами идут даже с опережением.

В конце мая Мишустин отмечал, что ОПК во много раз увеличил выпуск продукции для нужд спецоперации по защите Донбасса. Он уточнил, что идет непрерывное совершенствование образцов вооружения и техники. Глава Минобороны России поблагодарил за это тех, кто трудится на оборонных заводах.