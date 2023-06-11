Мантуров оценил выполнение гособоронзаказа предприятиями ОПК почти в 100%

Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на сегодняшний день выполняют гособоронзаказ практически на 100%. Об этом 11 июня сказал вице-премьер России, глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Графики, которые были утверждены на 2023 год, где-то идут даже с опережением, где-то осуществляется компенсация за счет других поставок другими образцами», — подчеркнул он.

Мантуров также обратил внимание на то, что Минпромторг и предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) наращивают производство военной продукции, в том числе по поручению замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева.

«Медведев давал свой комментарий в этой части, потому что он непосредственно и очень тесно связан с контролем и с выполнением данной задачи, которую поставил президент, по наращиванию объемов производства», — отметил вице-премьер.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 31 мая сказал, что ОПК во много раз увеличил выпуск продукции для нужд спецоперации по защите Донбасса. По его словам, идет непрерывное совершенствование образцов вооружения и техники. Мишустин поблагодарил за это тех, кто трудится на оборонных заводах.

26 апреля Мишустин предупредил, что любые отступления от сроков поставок вооружений в войска недопустимы. Глава правительства отметил, что ранее были приняты меры по расширению производственных мощностей ОПК.

11 апреля глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что военное ведомство готово оперативно включаться в решение проблем исполнения гособоронзаказа в цепочках кооперации. В тот день министр проинспектировал цеха производства современных средств поражения предприятий «Научно-производственное объединение «Сплав» им. А.Н. Ганичева» и ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».

Российский президент Владимир Путин 25 марта указал на то, что производство ВПК РФ быстрыми темпами расширяется, за тот же период страна произведет в три раза больше боеприпасов по сравнению с поставками западных стран на Украину.