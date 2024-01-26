Шойгу рассказал о развитии инфраструктуры сил ядерного сдерживания РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на Едином дне приемки военной продукции 26 января рассказал, что Военно-строительный комплекс в 2023 году был сосредоточен на создании инфраструктуры cил ядерного сдерживания.

«В 2023 году в сжатые сроки при сохранении высокого качества выполняемых работ сданы объекты для нужд спецоперации, военного и специального назначения. Главные усилия были сосредоточены на создании инфраструктуры в интересах размещения cил и средств ядерного сдерживания, совершенствования аэродромной сети, системы базирования Военно-Морского Флота, развития новых субъектов страны», — сказал Шойгу.

По данным главы ведомства, всего построено 2772 здания и сооружения. Все запланированные мероприятия полностью реализованы, подчеркнул министр обороны.

Ранее, 26 января, французский историк и демограф Эммануэль Тодд, когда-то предсказавший развал СССР, указал, что российская военная доктрина изменилась настолько, что агрессия, нападение на Запад полностью исключены, поскольку теперь она носит исключительно оборонительный характер. Поэтому, исходя из этой тактики, в случае возникновения угрозы со стороны западного лагеря РФ может принять решение о превентивном ядерном ударе, предположил ученый.

25 января издание MDR сообщило со ссылкой на минобороны ФРГ, что Германия впервые со времен холодной войны разрабатывает новый комплексный план обороны, подразумевающий «сдерживание» России.

До этого, 3 ноября, МИД РФ сообщил, что Россия после отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) намерена сохранить мораторий на испытание ядерного оружия. Россия остается государством-подписантом ДВЗЯИ со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами, а также намерена продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания, введенный более 30 лет назад, отметили в ведомстве.

30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что претензии Запада к России по поводу якобы снижения порога применения ядерного оружия, в том числе вследствие отзыва ратификации ДВЗЯИ, являются беспочвенными. Он напомнил, что соответствующая доктрина страны предусматривает лишь два положения, при которых допустимо его использование: в ответ на удар противника либо при наличии угрозы существованию государства.

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