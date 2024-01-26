Историк Тодд назвал бредом сумасшедшего обвинения РФ в попытке захватить мир

Российская военная доктрина изменилась настолько, что агрессия, нападение на Запад полностью исключены, поскольку теперь она носит исключительно оборонительный характер, заявил в интервью Патрику Симонену на YouTube-канале L'invité французский историк и демограф Эммануэль Тодд, когда-то предсказавший развал СССР.

«Чтобы утверждать, будто эта страна собирается захватить весь мир, нужно быть, даже не знаю, сумасшедшим», — сказал он.

Тодд пояснил, что ранее население России быстро увеличивалось и, как во время Второй мировой войны, власти ценой жизней граждан СССР спасли Европу от немецкого нацизма. Сейчас всё иначе. В области демографии и численности населения РФ уступает НАТО, поэтому в случае возникновения угрозы со стороны западного лагеря РФ может принять решение о превентивном ядерном ударе, предположил ученый, описывая оборонительную тактику страны.

«Когда нам навязывают представление, что Россия намерена вторгнуться в Европу, возникает вопрос: умеют ли анализировать данные статистики роста населения в мире и России наши власти», — иронично заметил Тодд.

Заявления о возможности военного конфликта с Россией неоднократно звучали на Западе в последнее время. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, антироссийская позиция западных стран сейчас на пике. Европейские столицы заявляют об эфемерной опасности, которая якобы проистекает из России в целях отвлечь общественность от «прогоревших» инвестиций на поддержку Киева, отметил он.

25 января издание MDR сообщило со ссылкой на минобороны ФРГ, что Германия впервые со времен холодной войны разрабатывает новый комплексный план обороны, подразумевающий «сдерживание» России.

Кроме того, глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что «Россия понимает только силу», из-за чего среди прочих причин Финляндии приходится больше вкладывать в собственную безопасность.

23 января министр обороны страны Эйрик Кристофферсен призвал страну увеличить оборонный бюджет из-за угрозы потенциальной войны с Россией в течение трех лет. По его словам, Норвегии следует подготовить сильную национальную оборону, чтобы быть способными противостоять неопределенному и непредсказуемому миру.

При этом в декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается воевать с Европой и ей не нужны страны НАТО.