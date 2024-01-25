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Глава минобороны Норвегии призвал готовиться к войне с Россией

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Фото: TASS/LISE ASERUD
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Норвегия должна увеличить оборонный бюджет из-за угрозы потенциальной войны с Россией в течение трех лет, заявил министр обороны страны Эйрик Кристофферсен. На его слова 23 января обратила внимание британская газета The Telegraph.

«Нынешнее окно возможностей останется открытым в течение года или двух, возможно, трех, и именно тогда нам придется еще больше инвестировать в нашу оборону», — сказал он в интервью норвежской прессе.

По мнению генерала, Норвегии следует подготовить сильную национальную оборону, чтобы быть способными противостоять неопределенному и непредсказуемому миру. Он также отметил, что Россия наращивает свои запасы вооружений гораздо быстрее, чем ожидали в НАТО.

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Заявления о возможности военного конфликта с Россией неоднократно звучали на Западе в последнее время. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, антироссийская позиция западных стран сейчас на пике. Европейские столицы заявляют об эфемерной опасности, которая якобы проистекает из России в целях отвлечь общественность от «прогоревших» инвестиций на поддержку Киева, отметил он.

В частности, ранее в этот день издание MDR сообщило со ссылкой на минобороны ФРГ, что Германия впервые со времен холодной войны разрабатывает новый комплексный план обороны, подразумевающий «сдерживание» России.

Кроме того, глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что «Россия понимает только силу», из-за чего среди прочих причин Финляндии приходится больше вкладывать в собственную безопасность.

23 января министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал Германию готовиться к возможной войне с Россией, не сбрасывая со счетов эту возможность.

Между тем в декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин в очередной раз подчеркнул, что Россия не собирается воевать с Европой и ей не нужны страны НАТО.

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