НАТО и полетел: зачем Путин отправился в Калининград во время учений блока

Субсидии на перелеты в Калининград могут оставить лишь для местных жителей. Об этом стало известно 25 января на совещании Владимира Путина по вопросам социально-экономического развития Калининградской области. Президент поручил Минтрансу изучить этот вопрос. В целом сегодня важно добиться роста экономики области на фоне действий окружающих регион недружественных стран. В этот же день глава государства пообщался со студентами. Учащихся волновали жилищные вопросы, международные контакты и образовательная реформа. Как изменятся президентские стипендии для студентов и с чем еще связана поездка главы государства в Калининград — в материале «Известий».

Какие вопросы задавала молодежь главе государства

В День студента 25 января Владимир Путин уже традиционно встретился с учащимися вузов. В этом году его ждали в самом западном регионе страны — в Калининградской области. В Балтийский федеральный университет (БФУ) им. Иммануила Канта глава государства приехал в середине дня, где он ознакомился с перспективами развития учебного заведения, а после — лично пообщался с его студентами.

Молодые люди рассказали президенту, какие проблемы волнуют их больше всего, и не секрет, что главными для них остаются материальные и жилищные вопросы. Но здесь у Владимира Путина были для ребят хорошие новости: президентскую стипендию повысят до 30 тыс. рублей, а правительственную — до 20-ти. На это ежегодно из федерального бюджета будет выделяться более 2,3 млрд рублей, уточнил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Проблемы жилья особо беспокоят молодые студенческие семьи — им Владимир Путин пообещал, что до 2030 года для них построят 25 кампусов. В качестве поддержки и повышения демографии также решено проиндексировать материнский капитал на первого ребенка до 630 тыс. рублей, напомнил президент. С этого года существенно повысится и минимальный размер оплаты труда, а этот показатель, к слову, влияет на расчет других выплат и пособий, уточнил он. Тем не менее реальные располагаемые доходы населения и уровень заработной платы в России росли в прошлом году быстрее инфляции.

Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Фото: Официальный сайт президента РФ

У студентов также накопились вопросы об образовательной реформе, которая сейчас идет в стране. Ранее президент подписал указ о запуске пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Переход к новой системе в России запланирован на 2025 год. Теперь сроки обучения в вузах будут варьироваться от четырех до шести лет в зависимости от профессии, отрасли и запроса рынка труда. БФУ — как раз один из вузов, где в пилотном режиме проходят преобразования. Президент пообещал, что переход к обновленной системе будет плавным, разницы в статусе между новыми дипломами и уже полученными не будет.

— Никакой дискриминации по отношению к тем людям, которые уже получили дипломы — там, бакалавриата и так далее, — конечно, не будет. Все эти документы будут абсолютно равны при устройстве на работу и при дальнейшей деятельности,— сказал Владимир Путин.

Студентов калининградского университета немало волновала и судьба региона. И многие вопросы фактически сразу получили конкретные решения на совещании по социально-экономическому развитию области, которое Владимир Путин провел после. Там обсудили судьбу музея Мирового океана, строительство которого уже профинансировано, но открытие всё время откладывается. Так, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал сдачу к концу 2024 года.

Еще одной важной новостью не только для калининградцев, но и для всех россиян, стало возможное изменение действующей системы субсидирования билетов: перелеты в регион по льготным ценам могут оставить только жителям Калининградской области, а не всем россиянам определенных категорий (инвалиды, молодежь и т.д.), как это действует сейчас. Это позволит сделать так, что выделенные на субсидирование 450 млн рублей «не будут заканчиваться в течение четырех месяцев». Он поручил главе Минтранса Виталию Савельеву изучить этот вопрос.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Авиаперевозки в Калининград и обратно в настоящее время субсидируются в рамках постановления правительства № 215. По данным сайта Росавиации, в 2024 году под субсидию подпадают маршруты также в Архангельск, где стоимость перелета составляет около 5,5 тыс. рублей, в Москву — 3,8 тыс. рублей и другие города.

Хотя в экспертном сообществе считают, что и жители других регионов также явно хотели бы продолжить пользоваться такой льготой.

— Калининградская область по прошедшем году показала очень хороший рост туристических поездок. Значит, инфраструктура для этого есть и, конечно, перевозка — основная составляющая в пакете. Но есть еще одна возможность — туркомпании могут отправлять туристов по групповым тарифам по соглашениям с авиакомпаниями, — сказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Россия готовится к Всемирному фестивалю студентов

Поднял президент и тему сохранения исторической памяти и культурного наследия, и Калининград — максимально показательный в этом отношении российский город. Владимир Путин подчеркнул, что в некоторых странах этот тезис подзабыли и живут чужим умом, что не доведет их до добра. Россия же не уничтожает наследия зарубежной культуры, а бережно относится к нему и старается сберечь, заявил президент, приведя в пример сохраненные элементы немецкого быта в Калининграде.

Президент РФ Владимир Путин в Калининграде Фото: Официальный сайт президента РФ

— Даже в 2005 году, по-моему, мы назвали ваш университет именем Канта не случайно, тоже для того, чтобы подчеркнуть те исторические, культурные связи, которые связывают нас в данном случае с Германией,— добавил он, назвав уничтожение памятников в других странах «потрясающим невежеством» с плохими последствиями.

Россия по-прежнему остается открытой миру, и свидетельство тому — заявки от 300 тыс. человек из 190 стран на участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус». Отдельно в общении со студентами он остановился на успехах в отношениях с Индией, напомнив, что крупная иностранная инвестиция в ее экономику пришла из РФ — компания «Роснефть» вложила $23 млрд в приобретение нефтеперерабатывающего завода и заправок. «У них планы есть еще на будущее, они хотят строить завод там», — добавил он. Путин также выразил надежду, что вопрос взаимного признания дипломов об образовании и научных степеней РФ и Индии будет в ближайшее время решен.

Почему поездка вызвала интерес за рубежом

Эту поездку Владимира Путина нельзя рассматривать в отрыве от международного контекста. Область находится в окружении стран НАТО, а накануне визита президента в Калининград Североатлантический альянс объявил о старте крупнейших за последние десятилетия учений Steadfast Defender, в которых примут участие около 90 тыс. человек из более 30 стран.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул: поездка президента — не послание в адрес НАТО, а плановая работа, но Москва внимательно следит за обстановкой по периметру региона. Борт президента пролетел над нейтральными водами Балтийского моря, которое после вступления в НАТО Финляндии и, возможно, в будущем Швеции станет почти полностью натовским. Дмитрий Песков уточнил, что безопасность президента при полете в Калининград обеспечена должным образом.

Президент РФ Владимир Путин в Калининграде Фото: Официальный сайт президента РФ

— Балтика никогда не станет исключительно морем Североатлантического альянса. Уверен, что визит президента призван в том числе продемонстрировать и это. Нас не слишком пугает, что в блок вступила Финляндия, а вслед за ней топчется на пороге и Швеция. У России достаточно сил, чтобы противостоять НАТО на Северо-Западе. Калининградская область защищена от любых посягательств, и все попытки провокаций вокруг нее будут быстро и жестко пресекаться, — заявил «Известиям» первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев.

Тем не менее экономика Калининградской области всё же пострадала из-за недружественных действий соседних стран, и поэтому необходимо дополнительно ее поддержать, заявил президент во время совещания по развитию региона. По данным главы государства, в Калининграде промышленное производство сократилось на 7,7% за 11 месяцев 2023 года.

— Калининградская область — это, понятно, самый западный регион России, и в этой связи имеет особую географию, и в силу этого, противоправные действия некоторых стран — нарушение логистических цепочек, попытки транспортной блокады — конечно же, затрудняют работу предприятий, — сказал глава государства.

Но, несмотря на объективные трудности, в этот день в Калининграде был дан старт крупнейшего в Европе предприятия по производству оборудования для солнечных батарей. Путин объявил о запуске завода «Энкор» на территории индустриального парка «Черняховск». РФ локализует производство основных компонентов для экологически чистой генерации, заявил президент, подчеркнув, что Россия руководствуется своими национальными интересами.

Президент РФ Владимир Путин в Калининграде Фото: REUTERS/Sputnik/Pavel Bednyakov

— Страна должна жить своим умом. Страна должна руководствоваться своими национальными интересами. Это совсем не значит, что мы плевать хотели на интересы других. Потому что руководствоваться своими интересами и добиваться успеха — значит с уважением относиться к интересам наших партнеров. Мы так и делаем, но мы никогда не позволим пренебрегать интересами России, — сказал президент.

Под конец дня Владимир Путин отдельно встретился с главой Калининградской области Антоном Алихановым. В центре разговора — социальные вопросы. К примеру, в регионе есть позитивный опыт снижения количества абортов благодаря единой социальной службе репродуктивного здоровья. Так, власти организуют для беременных не только медицинские и психологические, но и социальные консультации. Алиханов отметил и работу с частными клиниками, вместе с которыми власти разрабатывают программу поддержки репродуктивного здоровья. Отдельно губернатор попросил президента продлить программу строительства школ по национальному проекту, поскольку численность детей в регионе растет.