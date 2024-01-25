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НАТО и полетел: зачем Путин отправился в Калининград во время учений блока

Президент встретился со студентами, обсудил социальные вопросы с главой региона и запустил завод по выпуску оборудования для солнечных батарей
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Субсидии на перелеты в Калининград могут оставить лишь для местных жителей. Об этом стало известно 25 января на совещании Владимира Путина по вопросам социально-экономического развития Калининградской области. Президент поручил Минтрансу изучить этот вопрос. В целом сегодня важно добиться роста экономики области на фоне действий окружающих регион недружественных стран. В этот же день глава государства пообщался со студентами. Учащихся волновали жилищные вопросы, международные контакты и образовательная реформа. Как изменятся президентские стипендии для студентов и с чем еще связана поездка главы государства в Калининград — в материале «Известий».

Какие вопросы задавала молодежь главе государства

В День студента 25 января Владимир Путин уже традиционно встретился с учащимися вузов. В этом году его ждали в самом западном регионе страны — в Калининградской области. В Балтийский федеральный университет (БФУ) им. Иммануила Канта глава государства приехал в середине дня, где он ознакомился с перспективами развития учебного заведения, а после — лично пообщался с его студентами.

Молодые люди рассказали президенту, какие проблемы волнуют их больше всего, и не секрет, что главными для них остаются материальные и жилищные вопросы. Но здесь у Владимира Путина были для ребят хорошие новости: президентскую стипендию повысят до 30 тыс. рублей, а правительственную — до 20-ти. На это ежегодно из федерального бюджета будет выделяться более 2,3 млрд рублей, уточнил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Проблемы жилья особо беспокоят молодые студенческие семьи — им Владимир Путин пообещал, что до 2030 года для них построят 25 кампусов. В качестве поддержки и повышения демографии также решено проиндексировать материнский капитал на первого ребенка до 630 тыс. рублей, напомнил президент. С этого года существенно повысится и минимальный размер оплаты труда, а этот показатель, к слову, влияет на расчет других выплат и пособий, уточнил он. Тем не менее реальные располагаемые доходы населения и уровень заработной платы в России росли в прошлом году быстрее инфляции.

Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта
Президент РФ Владимир Путин во время общения со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта
Фото: Официальный сайт президента РФ

У студентов также накопились вопросы об образовательной реформе, которая сейчас идет в стране. Ранее президент подписал указ о запуске пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Переход к новой системе в России запланирован на 2025 год. Теперь сроки обучения в вузах будут варьироваться от четырех до шести лет в зависимости от профессии, отрасли и запроса рынка труда. БФУ — как раз один из вузов, где в пилотном режиме проходят преобразования. Президент пообещал, что переход к обновленной системе будет плавным, разницы в статусе между новыми дипломами и уже полученными не будет.

— Никакой дискриминации по отношению к тем людям, которые уже получили дипломы — там, бакалавриата и так далее, — конечно, не будет. Все эти документы будут абсолютно равны при устройстве на работу и при дальнейшей деятельности,— сказал Владимир Путин.

Студентов калининградского университета немало волновала и судьба региона. И многие вопросы фактически сразу получили конкретные решения на совещании по социально-экономическому развитию области, которое Владимир Путин провел после. Там обсудили судьбу музея Мирового океана, строительство которого уже профинансировано, но открытие всё время откладывается. Так, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал сдачу к концу 2024 года.

Еще одной важной новостью не только для калининградцев, но и для всех россиян, стало возможное изменение действующей системы субсидирования билетов: перелеты в регион по льготным ценам могут оставить только жителям Калининградской области, а не всем россиянам определенных категорий (инвалиды, молодежь и т.д.), как это действует сейчас. Это позволит сделать так, что выделенные на субсидирование 450 млн рублей «не будут заканчиваться в течение четырех месяцев». Он поручил главе Минтранса Виталию Савельеву изучить этот вопрос.

аэропорт
Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Авиаперевозки в Калининград и обратно в настоящее время субсидируются в рамках постановления правительства № 215. По данным сайта Росавиации, в 2024 году под субсидию подпадают маршруты также в Архангельск, где стоимость перелета составляет около 5,5 тыс. рублей, в Москву — 3,8 тыс. рублей и другие города.

Хотя в экспертном сообществе считают, что и жители других регионов также явно хотели бы продолжить пользоваться такой льготой.

— Калининградская область по прошедшем году показала очень хороший рост туристических поездок. Значит, инфраструктура для этого есть и, конечно, перевозка — основная составляющая в пакете. Но есть еще одна возможность — туркомпании могут отправлять туристов по групповым тарифам по соглашениям с авиакомпаниями, — сказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Россия готовится к Всемирному фестивалю студентов

Поднял президент и тему сохранения исторической памяти и культурного наследия, и Калининград — максимально показательный в этом отношении российский город. Владимир Путин подчеркнул, что в некоторых странах этот тезис подзабыли и живут чужим умом, что не доведет их до добра. Россия же не уничтожает наследия зарубежной культуры, а бережно относится к нему и старается сберечь, заявил президент, приведя в пример сохраненные элементы немецкого быта в Калининграде.

Президент РФ Владимир Путин в Калининграде
Президент РФ Владимир Путин в Калининграде
Фото: Официальный сайт президента РФ

— Даже в 2005 году, по-моему, мы назвали ваш университет именем Канта не случайно, тоже для того, чтобы подчеркнуть те исторические, культурные связи, которые связывают нас в данном случае с Германией,— добавил он, назвав уничтожение памятников в других странах «потрясающим невежеством» с плохими последствиями.

Россия по-прежнему остается открытой миру, и свидетельство тому — заявки от 300 тыс. человек из 190 стран на участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус». Отдельно в общении со студентами он остановился на успехах в отношениях с Индией, напомнив, что крупная иностранная инвестиция в ее экономику пришла из РФ — компания «Роснефть» вложила $23 млрд в приобретение нефтеперерабатывающего завода и заправок. «У них планы есть еще на будущее, они хотят строить завод там», — добавил он. Путин также выразил надежду, что вопрос взаимного признания дипломов об образовании и научных степеней РФ и Индии будет в ближайшее время решен.

Почему поездка вызвала интерес за рубежом

Эту поездку Владимира Путина нельзя рассматривать в отрыве от международного контекста. Область находится в окружении стран НАТО, а накануне визита президента в Калининград Североатлантический альянс объявил о старте крупнейших за последние десятилетия учений Steadfast Defender, в которых примут участие около 90 тыс. человек из более 30 стран.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул: поездка президента — не послание в адрес НАТО, а плановая работа, но Москва внимательно следит за обстановкой по периметру региона. Борт президента пролетел над нейтральными водами Балтийского моря, которое после вступления в НАТО Финляндии и, возможно, в будущем Швеции станет почти полностью натовским. Дмитрий Песков уточнил, что безопасность президента при полете в Калининград обеспечена должным образом.

Президент РФ Владимир Путин в Калининграде
Президент РФ Владимир Путин в Калининграде
Фото: Официальный сайт президента РФ

— Балтика никогда не станет исключительно морем Североатлантического альянса. Уверен, что визит президента призван в том числе продемонстрировать и это. Нас не слишком пугает, что в блок вступила Финляндия, а вслед за ней топчется на пороге и Швеция. У России достаточно сил, чтобы противостоять НАТО на Северо-Западе. Калининградская область защищена от любых посягательств, и все попытки провокаций вокруг нее будут быстро и жестко пресекаться, — заявил «Известиям» первый зампред комитета ГД по обороне Алексей Журавлев.

Тем не менее экономика Калининградской области всё же пострадала из-за недружественных действий соседних стран, и поэтому необходимо дополнительно ее поддержать, заявил президент во время совещания по развитию региона. По данным главы государства, в Калининграде промышленное производство сократилось на 7,7% за 11 месяцев 2023 года.

— Калининградская область — это, понятно, самый западный регион России, и в этой связи имеет особую географию, и в силу этого, противоправные действия некоторых стран — нарушение логистических цепочек, попытки транспортной блокады — конечно же, затрудняют работу предприятий, — сказал глава государства.

Но, несмотря на объективные трудности, в этот день в Калининграде был дан старт крупнейшего в Европе предприятия по производству оборудования для солнечных батарей. Путин объявил о запуске завода «Энкор» на территории индустриального парка «Черняховск». РФ локализует производство основных компонентов для экологически чистой генерации, заявил президент, подчеркнув, что Россия руководствуется своими национальными интересами.

Президент РФ Владимир Путин в Калининграде
Президент РФ Владимир Путин в Калининграде
Фото: REUTERS/Sputnik/Pavel Bednyakov

— Страна должна жить своим умом. Страна должна руководствоваться своими национальными интересами. Это совсем не значит, что мы плевать хотели на интересы других. Потому что руководствоваться своими интересами и добиваться успеха — значит с уважением относиться к интересам наших партнеров. Мы так и делаем, но мы никогда не позволим пренебрегать интересами России, — сказал президент.

Под конец дня Владимир Путин отдельно встретился с главой Калининградской области Антоном Алихановым. В центре разговора — социальные вопросы. К примеру, в регионе есть позитивный опыт снижения количества абортов благодаря единой социальной службе репродуктивного здоровья. Так, власти организуют для беременных не только медицинские и психологические, но и социальные консультации. Алиханов отметил и работу с частными клиниками, вместе с которыми власти разрабатывают программу поддержки репродуктивного здоровья. Отдельно губернатор попросил президента продлить программу строительства школ по национальному проекту, поскольку численность детей в регионе растет.

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