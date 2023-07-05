Летный сезон: Калининграду вновь не хватило субсидий на авиарейсы

Выделенное властями субсидирование авиарейсов в Калининград на 2023 год уже израсходовано. Это отразилось на стоимости билетов — цены на них по этому направлению в летний сезон почти в три раза выше, чем при наличии господдержки. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) попросило правительство изыскать дополнительные средства . Но кабмин в этом году, напротив, частично урезал программу поддержки региональных рейсов в рамках секвестирования расходов бюджета. Эксперты не верят в выделение новой поддержки , проблему нужно решать пересмотром самого механизма субсидирования, считают они.

Выбор средств

Общероссийское объединение пассажиров обратилось к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой выделить дополнительное финансирование на авиарейсы в Калининград в этом году. Письмо об этом было направлено 3 июля, «Известия» ознакомились с его копией.

— Субсидии по Калининградской области закончились еще в апреле. В регион альтернативно можно добраться на поездах, но на них билетов часто нет в наличии. Плюс на поезд до Калининграда требуется загранпаспорт , — пояснил «Известиям» глава ООП Илья Зотов.

На субсидирование полетов в Калининград (аэропорт Храброво) и продажу доступных билетов на 2023 год региону было выделено 356 млн рублей, напоминает общественник в письме. Эти средства были выбраны еще в конце апреля , в результате чего стоимость перелета в регион и обратно заметно выросла. Средняя цена на рейс из Москвы в Калининград сейчас составляет 18–20 тыс. рублей (туда-обратно), обращает внимание Илья Зотов. Это почти в три раза выше, чем при наличии господдержки, уточняется в письме.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Речь, вероятно, идет о стоимости перелетов в летний сезон. Билеты же на сентябрь в регион сейчас можно приобрести за 8–9 тыс. рублей (туда-обратно) , убедились «Известия».

По остальным субсидируемым направлениям перелетов, например на Дальний Восток, средства пока не выбраны , уточнил Илья Зотов.

«Известия» направили запросы в пресс-службы правительства РФ, Минтранса и правительства Калининградской области. В Росавиации отказались от комментариев.

Программы субсидирования

Авиарейсы в Калининград субсидируются по двум постановлениям правительства — № 1242 (рейсы между регионами) и № 215 (обеспечения доступности воздушных перевозок населению). Средства распределяются между авиакомпаниями на основе планируемых ими рейсов по конкретным авиамаршрутам.

Так, согласно данным сайта Росавиации, по постановлению №1242 в этом году поддержку получили авиакомпании «Икар», Nordwind, «Азимут», S7 Airlines и «Авиапредприятие Северсталь». Эти перевозчики выполняют рейсы в Калининград из Иваново, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Перми, Пскова, Самары, Новосибирска и Петрозаводска.

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Субсидия по этому постановлению выделяется при наличии софинансирования рейсов со стороны региона (помимо федеральных средств). Калининградские власти, по данным Росавиации, финансируют из указанных рейсов только полеты Nordwind из Нижнего Новгорода и Оренбурга, «Азимута» из Пскова и S7 из Новосибирска.

В мае источники «Известий», напротив, сообщили о сокращении выделенных на 2023 год лимитов поддержки постановлению № 1242 в связи с секвестированием расходов госбюджета. По данным источников, объем поддержки всей программы (не только рейсы в Калининград) сократился с 9 млрд примерно до 7,5 млрд рублей.

Средства по постановлению № 215 выделяются на поддержку льготных тарифов на билеты, доступных к покупке только определенным категориям граждан, среди которых молодежь до 23 лет, женщины после 55, мужчины от 60 лет, инвалиды I группы и др. Субсидируемые рейсы по этому постановлению в Калининград выполняют Smartavia (из Архангельска и Мурманска), S7 Airlines (из Екатеринбурга и Сочи), «Уральские авиалинии» (из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского) и «Аэрофлот» (из Москвы и Санкт-Петербурга). Размер спецтарифа на полеты, например, из Москвы и Петербурга в рамках этого постановления составляет 3500–3800 рублей в одну сторону, по данным Росавиации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В конце мая Росавиация провела еще один отбор авиакомпаний на выделение этой субсидии и заключила договоры с «Аэрофлотом» и «Уральскими авиалиниями», выделив им 20 млн рублей (из них 14 млн — «Аэрофлоту»), сообщал в конце июня вице-премьер правительства Калининградской области Александр Рольбинов.

— Тем не менее данной поддержки, судя по фактическому наличию билетов и их стоимости, недостаточно , — подчеркивает Илья Зотов.

В пресс-службе «Авиапредприятия Северсталь» подтвердили, что получили субсидию на этот год только на один маршрут — еженедельный рейс из Петрозаводска в Калининград и обратно.

— Средства в федеральном и региональном бюджетах на это направление больше не предусмотрены. Понимая, что спрос превышает предложение, мы открыли дополнительный коммерческой рейс. На следующий год Карелия планирует выделить субсидии уже на два рейса в неделю , — сообщил представитель компании.

«Известия» направили запросы и в другие упомянутые авиакомпании, но ответа не получили.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Смена подходов

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев отметил, что в случае с Калининградом, как показывает практика, ситуация с билетами летом повторяется каждый год.

— Сначала несколько месяцев в году Калининград не выбирает объем поддержки, потом в пик турсезона (летом) выбирается весь объем, и к середине высокого сезона деньги заканчиваются. То есть билеты с субсидией стали доступны настолько, что их сметают сразу же, а обеспечить соответствующий объем предложения нет возможности , — пояснил эксперт.

Правда, «Аэрофлот» недавно на фоне повышенного спроса увеличил частоту полетов в этот регион до 18 ежедневных рейсов из Москвы и до 10 рейсов — из Санкт-Петербурга , сообщала компания.

Выделение дополнительной поддержки маловероятно с учетом растущих расходов федерального бюджета, считает Олег Пантелеев. Альтернативным решением мог бы стать пересмотр самого механизма субсидирования — распределить средства более равномерно в течение всего года. Тогда летом будет на 20% дороже, но зато зимой на 10% дешевле. Например, пенсионеры не привязаны к трудовому графику и могли бы планировать поездки в разные сезоны — нужно дать им такую возможность, считает эксперт.

Среди других маршрутов по стране, которые традиционно поддерживает правительство, — рейсы на Дальний Восток и в Симферополь. Последний закрыт из-за СВО, а бюджетных билетов в ДФО пока достаточно, так как свои «плоские» (сниженные по сравнению с рыночными) тарифы там предлагает «Аэрофлот», заключил эксперт.