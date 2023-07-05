Летный сезон: Калининграду вновь не хватило субсидий на авиарейсы
Выделенное властями субсидирование авиарейсов в Калининград на 2023 год уже израсходовано. Это отразилось на стоимости билетов — цены на них по этому направлению в летний сезон почти в три раза выше, чем при наличии господдержки. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) попросило правительство изыскать дополнительные средства. Но кабмин в этом году, напротив, частично урезал программу поддержки региональных рейсов в рамках секвестирования расходов бюджета. Эксперты не верят в выделение новой поддержки, проблему нужно решать пересмотром самого механизма субсидирования, считают они.
Выбор средств
Общероссийское объединение пассажиров обратилось к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой выделить дополнительное финансирование на авиарейсы в Калининград в этом году. Письмо об этом было направлено 3 июля, «Известия» ознакомились с его копией.
— Субсидии по Калининградской области закончились еще в апреле. В регион альтернативно можно добраться на поездах, но на них билетов часто нет в наличии. Плюс на поезд до Калининграда требуется загранпаспорт, — пояснил «Известиям» глава ООП Илья Зотов.
На субсидирование полетов в Калининград (аэропорт Храброво) и продажу доступных билетов на 2023 год региону было выделено 356 млн рублей, напоминает общественник в письме. Эти средства были выбраны еще в конце апреля, в результате чего стоимость перелета в регион и обратно заметно выросла. Средняя цена на рейс из Москвы в Калининград сейчас составляет 18–20 тыс. рублей (туда-обратно), обращает внимание Илья Зотов. Это почти в три раза выше, чем при наличии господдержки, уточняется в письме.
Речь, вероятно, идет о стоимости перелетов в летний сезон. Билеты же на сентябрь в регион сейчас можно приобрести за 8–9 тыс. рублей (туда-обратно), убедились «Известия».
По остальным субсидируемым направлениям перелетов, например на Дальний Восток, средства пока не выбраны, уточнил Илья Зотов.
«Известия» направили запросы в пресс-службы правительства РФ, Минтранса и правительства Калининградской области. В Росавиации отказались от комментариев.
Программы субсидирования
Авиарейсы в Калининград субсидируются по двум постановлениям правительства — № 1242 (рейсы между регионами) и № 215 (обеспечения доступности воздушных перевозок населению). Средства распределяются между авиакомпаниями на основе планируемых ими рейсов по конкретным авиамаршрутам.
Так, согласно данным сайта Росавиации, по постановлению №1242 в этом году поддержку получили авиакомпании «Икар», Nordwind, «Азимут», S7 Airlines и «Авиапредприятие Северсталь». Эти перевозчики выполняют рейсы в Калининград из Иваново, Оренбурга, Нижнего Новгорода, Перми, Пскова, Самары, Новосибирска и Петрозаводска.
Субсидия по этому постановлению выделяется при наличии софинансирования рейсов со стороны региона (помимо федеральных средств). Калининградские власти, по данным Росавиации, финансируют из указанных рейсов только полеты Nordwind из Нижнего Новгорода и Оренбурга, «Азимута» из Пскова и S7 из Новосибирска.
В мае источники «Известий», напротив, сообщили о сокращении выделенных на 2023 год лимитов поддержки постановлению № 1242 в связи с секвестированием расходов госбюджета. По данным источников, объем поддержки всей программы (не только рейсы в Калининград) сократился с 9 млрд примерно до 7,5 млрд рублей.
Средства по постановлению № 215 выделяются на поддержку льготных тарифов на билеты, доступных к покупке только определенным категориям граждан, среди которых молодежь до 23 лет, женщины после 55, мужчины от 60 лет, инвалиды I группы и др. Субсидируемые рейсы по этому постановлению в Калининград выполняют Smartavia (из Архангельска и Мурманска), S7 Airlines (из Екатеринбурга и Сочи), «Уральские авиалинии» (из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского) и «Аэрофлот» (из Москвы и Санкт-Петербурга). Размер спецтарифа на полеты, например, из Москвы и Петербурга в рамках этого постановления составляет 3500–3800 рублей в одну сторону, по данным Росавиации.
В конце мая Росавиация провела еще один отбор авиакомпаний на выделение этой субсидии и заключила договоры с «Аэрофлотом» и «Уральскими авиалиниями», выделив им 20 млн рублей (из них 14 млн — «Аэрофлоту»), сообщал в конце июня вице-премьер правительства Калининградской области Александр Рольбинов.
— Тем не менее данной поддержки, судя по фактическому наличию билетов и их стоимости, недостаточно, — подчеркивает Илья Зотов.
В пресс-службе «Авиапредприятия Северсталь» подтвердили, что получили субсидию на этот год только на один маршрут — еженедельный рейс из Петрозаводска в Калининград и обратно.
— Средства в федеральном и региональном бюджетах на это направление больше не предусмотрены. Понимая, что спрос превышает предложение, мы открыли дополнительный коммерческой рейс. На следующий год Карелия планирует выделить субсидии уже на два рейса в неделю, — сообщил представитель компании.
«Известия» направили запросы и в другие упомянутые авиакомпании, но ответа не получили.
Смена подходов
Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев отметил, что в случае с Калининградом, как показывает практика, ситуация с билетами летом повторяется каждый год.
— Сначала несколько месяцев в году Калининград не выбирает объем поддержки, потом в пик турсезона (летом) выбирается весь объем, и к середине высокого сезона деньги заканчиваются. То есть билеты с субсидией стали доступны настолько, что их сметают сразу же, а обеспечить соответствующий объем предложения нет возможности, — пояснил эксперт.
Правда, «Аэрофлот» недавно на фоне повышенного спроса увеличил частоту полетов в этот регион до 18 ежедневных рейсов из Москвы и до 10 рейсов — из Санкт-Петербурга, сообщала компания.
Выделение дополнительной поддержки маловероятно с учетом растущих расходов федерального бюджета, считает Олег Пантелеев. Альтернативным решением мог бы стать пересмотр самого механизма субсидирования — распределить средства более равномерно в течение всего года. Тогда летом будет на 20% дороже, но зато зимой на 10% дешевле. Например, пенсионеры не привязаны к трудовому графику и могли бы планировать поездки в разные сезоны — нужно дать им такую возможность, считает эксперт.
Среди других маршрутов по стране, которые традиционно поддерживает правительство, — рейсы на Дальний Восток и в Симферополь. Последний закрыт из-за СВО, а бюджетных билетов в ДФО пока достаточно, так как свои «плоские» (сниженные по сравнению с рыночными) тарифы там предлагает «Аэрофлот», заключил эксперт.