Кануть в лето: цены на авиабилеты по России подорожали на 5-10%

Средние цены на авиабилеты по России с вылетами в летний сезон (апрель–октябрь) выросли на 5–10% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го . Об этом «Известиям» сообщили в трех крупных агрегаторах по их продаже. Перелет туда-обратно в этот период обойдется в 14 800–16 456 рублей . В апреле стоимость также увеличилась по сравнению с мартом на 9–16%. Причина в том числе в прекращении действия антисанкционных субсидий для перевозчиков, которые помогали сдерживать тарифы в прошлом году. Минтранс уже предупредил, что отсутствие финансирования подтолкнет цены вверх. Но кабмин пока не принял решения о выделении дополнительной поддержки.

Цены вверх

Авиабилеты на рейсы по РФ с вылетами в апреле–октябре 2023 года подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2022-го на 5–10%. Такие данные «Известиям» предоставили в трех крупных российских агрегаторах по продаже туров и билетов. Компании пожелали остаться неназванными.

По информации двух сервисов, цены выросли на 5–7%, еще одного — на 10%. Средний чек составит 7,4–7,5 тыс. рублей в одну сторону , по данным третьего агрегатора — 16 456 рублей туда-обратно .

Авиабилеты подорожали в апреле и в месячном выражении (по сравнению с мартом) на 9–16% , об этом говорит статистика трех агрегаторов. Причем в предыдущие годы цены в этот период росли не так сильно. По данным Росстата, начиная с 2008-го стоимость перелета в эконом-классе в апреле была в среднем выше марта на 0,2–5,7% (за исключением апреля 2022-го, когда этот показатель увеличился на 16%). Росстат еще не опубликовал такие данные по этому апрелю.

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На прошлой неделе на совещании в Минэкономразвития замглавы Минтранса Игорь Чалик сообщил, что авиабилеты по России могут подорожать в 2023-м на 15–30% из-за сокращения объемов субсидирования перевозчиков. Позднее он уточнил, что этот прогноз был сделан по данным самих компаний. Минтранс же рассчитывает, что рост стоимости не превысит уровень инфляции в 5,3% .

Авиабилеты за границу с вылетами в апреле–октябре, напротив, подешевели по сравнению с прошлогодними значениями, сообщили во всех трех агрегаторах. По данным одного из них, в страны ближнего зарубежья стоимость перелета снизилась на 5%, дальнего зарубежья — на 17% . При этом перелеты в Европу, куда теперь приходится добираться только с пересадками, — подорожали на 18%, в среднем до 82 553 рублей в направлении туда-обратно.

«Известия» направили запросы в пресс-службы Минтранса, ФАС, а также крупнейших авиакомпаний России.

Закончилась поддержка

С апреля перестали действовать так называемые антисанкционные субсидии для авиакомпаний . Впервые их выделили в 2022 году — на частичную компенсацию операционных расходов в условиях ограничений Евросоюза и США. Размер этой поддержки (с апреля по октябрь включительно) составил 100 млрд рублей; еще 25 млрд кабмин предоставил с ноября 2022-го по март 2023-го .

Минтранс запрашивал дополнительные средства на продление этой субсидии на летний период. Но кабмин пока не принял решения по этому вопросу , говорил «Известиям» в начале апреля источник в Минтрансе. Накануне Минфин сообщил РБК, что пока в ведомство не поступало мотивированных обоснований для оказания господдержки перевозчикам в этом году.

В 2022-м общая чистая прибыль 27 пассажирских авиакомпаний выросла почти в три раза, составив 87,8 млрд рублей, сообщала РБК. В статистику не вошли показатели крупнейшего перевозчика страны «Аэрофлота» и его «дочки» «России» (они не публиковали отчетность).

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Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев не считает, что удорожание билетов напрямую связано с прекращением выделения антисанкционной поддержки . Пассажиры в апреле, с началом курортного сезона, устремляются на юг, в связи с чем растет спрос и цены , добавил он.

— Авиакомпании в большинстве своем используют системы управления доходами, которые, по мере роста спроса на перевозки, закрывают наиболее дешевые классы бронирования (прекращают их продавать). Соответственно, изменение тарифов месяц к месяцу от марта до августа практически всегда происходит в одном направлении — они повышаются , — объяснил эксперт.

Но 2022 год был исключением: перевозчики на фоне доведения бюджетных субсидий до авиакомпаний летом провели масштабные скидочные акции, которые скорректировали уровень тарифов . Но уже во втором полугодии динамика тарифов вернулась к многолетней норме, добавил Олег Пантелеев.

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Удорожание перелетов на 16% эксперт не считает резким, ведь в абсолютном значении показатели остаются в районе 7,4–7,5 тыс. рублей . Во второй половине прошлого десятилетия цены на протяжении нескольких лет топтались в районе 6–6,5 тыс. рублей в один конец, добавляет эксперт.

Несмотря на чистую прибыль большинства перевозчиков, операционный убыток участников отрасли, по данным профильной авиационной ассоциации АЭВТ, составил 144 млрд рублей в 2022 году , напомнил Олег Пантелеев. По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что тарифная выручка компаний всё еще не покрывает издержки. Поэтому бизнес, конечно, должен повысить выручку, а значит, и тарифы.

Господдержка же, по мнению Олега Пантелеева, должна выделяться на решение прикладных задач — выкуп самолетов, стимулирование полетов социально незащищенных слоев населения, а также развитие внутреннего туризма . Платить просто за пассажирокилометры — не лучшая идея, заключил эксперт.

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Младший директор корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова считает, что ускорение динамики роста цен на билеты в апреле к марту связано с психологическим фактором — в 2022-м поездки по России для многих были не в приоритете по сравнению с другими направлениями использования средств. В этом году спрос мог оживиться, поясняет эксперт.