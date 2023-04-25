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Кануть в лето: цены на авиабилеты по России подорожали на 5-10%

С чем связано увеличение стоимости перелетов и помогут ли перевозчикам новые субсидии
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Средние цены на авиабилеты по России с вылетами в летний сезон (апрель–октябрь) выросли на 5–10% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом «Известиям» сообщили в трех крупных агрегаторах по их продаже. Перелет туда-обратно в этот период обойдется в 14 800–16 456 рублей. В апреле стоимость также увеличилась по сравнению с мартом на 9–16%. Причина в том числе в прекращении действия антисанкционных субсидий для перевозчиков, которые помогали сдерживать тарифы в прошлом году. Минтранс уже предупредил, что отсутствие финансирования подтолкнет цены вверх. Но кабмин пока не принял решения о выделении дополнительной поддержки.

Цены вверх

Авиабилеты на рейсы по РФ с вылетами в апреле–октябре 2023 года подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2022-го на 5–10%. Такие данные «Известиям» предоставили в трех крупных российских агрегаторах по продаже туров и билетов. Компании пожелали остаться неназванными.

По информации двух сервисов, цены выросли на 5–7%, еще одного — на 10%. Средний чек составит 7,4–7,5 тыс. рублей в одну сторону, по данным третьего агрегатора — 16 456 рублей туда-обратно.

Авиабилеты подорожали в апреле и в месячном выражении (по сравнению с мартом) на 9–16%, об этом говорит статистика трех агрегаторов. Причем в предыдущие годы цены в этот период росли не так сильно. По данным Росстата, начиная с 2008-го стоимость перелета в эконом-классе в апреле была в среднем выше марта на 0,2–5,7% (за исключением апреля 2022-го, когда этот показатель увеличился на 16%). Росстат еще не опубликовал такие данные по этому апрелю.

Пассажиры ожидают регистрации на рейсы в аэропорту
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

На прошлой неделе на совещании в Минэкономразвития замглавы Минтранса Игорь Чалик сообщил, что авиабилеты по России могут подорожать в 2023-м на 15–30% из-за сокращения объемов субсидирования перевозчиков. Позднее он уточнил, что этот прогноз был сделан по данным самих компаний. Минтранс же рассчитывает, что рост стоимости не превысит уровень инфляции в 5,3%.

Авиабилеты за границу с вылетами в апреле–октябре, напротив, подешевели по сравнению с прошлогодними значениями, сообщили во всех трех агрегаторах. По данным одного из них, в страны ближнего зарубежья стоимость перелета снизилась на 5%, дальнего зарубежья — на 17%. При этом перелеты в Европу, куда теперь приходится добираться только с пересадками, — подорожали на 18%, в среднем до 82 553 рублей в направлении туда-обратно.

«Известия» направили запросы в пресс-службы Минтранса, ФАС, а также крупнейших авиакомпаний России.

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Закончилась поддержка

С апреля перестали действовать так называемые антисанкционные субсидии для авиакомпаний. Впервые их выделили в 2022 году — на частичную компенсацию операционных расходов в условиях ограничений Евросоюза и США. Размер этой поддержки (с апреля по октябрь включительно) составил 100 млрд рублей; еще 25 млрд кабмин предоставил с ноября 2022-го по март 2023-го.

Минтранс запрашивал дополнительные средства на продление этой субсидии на летний период. Но кабмин пока не принял решения по этому вопросу, говорил «Известиям» в начале апреля источник в Минтрансе. Накануне Минфин сообщил РБК, что пока в ведомство не поступало мотивированных обоснований для оказания господдержки перевозчикам в этом году.

В 2022-м общая чистая прибыль 27 пассажирских авиакомпаний выросла почти в три раза, составив 87,8 млрд рублей, сообщала РБК. В статистику не вошли показатели крупнейшего перевозчика страны «Аэрофлота» и его «дочки» «России» (они не публиковали отчетность).

Стюардесса в пассажирском самолете
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев не считает, что удорожание билетов напрямую связано с прекращением выделения антисанкционной поддержки. Пассажиры в апреле, с началом курортного сезона, устремляются на юг, в связи с чем растет спрос и цены, добавил он.

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— Авиакомпании в большинстве своем используют системы управления доходами, которые, по мере роста спроса на перевозки, закрывают наиболее дешевые классы бронирования (прекращают их продавать). Соответственно, изменение тарифов месяц к месяцу от марта до августа практически всегда происходит в одном направлении — они повышаются, — объяснил эксперт.

Но 2022 год был исключением: перевозчики на фоне доведения бюджетных субсидий до авиакомпаний летом провели масштабные скидочные акции, которые скорректировали уровень тарифов. Но уже во втором полугодии динамика тарифов вернулась к многолетней норме, добавил Олег Пантелеев.

Пассажиры поднимаются по трапу на борт самолета
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Удорожание перелетов на 16% эксперт не считает резким, ведь в абсолютном значении показатели остаются в районе 7,4–7,5 тыс. рублей. Во второй половине прошлого десятилетия цены на протяжении нескольких лет топтались в районе 6–6,5 тыс. рублей в один конец, добавляет эксперт.

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Несмотря на чистую прибыль большинства перевозчиков, операционный убыток участников отрасли, по данным профильной авиационной ассоциации АЭВТ, составил 144 млрд рублей в 2022 году, напомнил Олег Пантелеев. По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что тарифная выручка компаний всё еще не покрывает издержки. Поэтому бизнес, конечно, должен повысить выручку, а значит, и тарифы.

Господдержка же, по мнению Олега Пантелеева, должна выделяться на решение прикладных задач — выкуп самолетов, стимулирование полетов социально незащищенных слоев населения, а также развитие внутреннего туризма. Платить просто за пассажирокилометры — не лучшая идея, заключил эксперт.

Пассажиры в салоне самолета
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Младший директор корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова считает, что ускорение динамики роста цен на билеты в апреле к марту связано с психологическим фактором — в 2022-м поездки по России для многих были не в приоритете по сравнению с другими направлениями использования средств. В этом году спрос мог оживиться, поясняет эксперт.

При этом сокращение господдержки могло сказаться на стоимости билетов по отдельным маршрутам, добавила она. По мнению эксперта, среди факторов, которые также могут способствовать повышению цен, — перестройка процессов обслуживания парка самолетов и ограниченные возможности увеличения рейсов по ряду направлений внутри страны из-за низкой пропускной способности аэропортовой инфраструктуры. Давление на цену в дальнейшем будет оказывать и конкуренция между самими перевозчиками, возросшая из-за ограничений на заграничные рейсы, заключила Алла Юрова.

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