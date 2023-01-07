Ну и путь: авиабилеты за границу на 2023 год подорожали вдвое

Цены на авиабилеты за рубеж в 2022 году выросли в среднем в 1,8–2 раза по сравнению с предыдушим годом. Это следует из декабрьских данных двух агрегаторах билетов, с которыми ознакомились «Известия». На направлениях, где нет прямых рейсов из России, цены подскочили еще сильнее — например, в Венгрию в 4,7 раза. Эта страна, а также Молдавия в начале 2023 года покинули топ-10 самых популярных заграничных направлений — их места заняли Таиланд и Израиль. Стоимость на рейсы по России тоже повысилась, но гораздо менее заметно — на 5–8%. Эксперты считают, что тренд на рост цен может преломиться только при изменении внешней ситуации. Но и нового резкого скачка ждать не стоит — шоковые драйверы повышения были отыграны в 2022 году.

Дорогая заграница

Средние цены на авиабилеты за границу с продажей в декабре 2022 года и вылетами в течение всего 2023-го выросли в 1,8–2 раза по сравнению с ценами, по которым билеты продавались в декабре 2021-го (с вылетом в 2022-м). Такие данные «Известиям» предоставили в одном из билетных агрегаторов, в ряде других данные подтвердили.

По данным одного из сервисов, билеты в Турцию подорожали в среднем в два раза, до 31,5 тыс. рублей на одного человека туда-обратно, а в Таиланд, Израиль, Грузию и Египет — в 1,8 раза, до 79,2 тыс. рублей, 38,9 тыс., 41,5 тыс. и 40, 4 тыс. соответственно. Средний чек на полет в ОАЭ вырос в 2,7 раза, до 57,8 тыс. рублей, на Шри-Ланку — в 1,5 раза, до 63,2 тыс. рублей.

Ну и путь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Динамика цен на билеты в страны СНГ неоднозначна. Средний чек на рейс в Киргизию вырос в 1,2 раза, до 22,7 тыс. рублей в обе стороны, в Азербайджан — в 1,4 раза, до 30,4 тыс., в Казахстан — на 23%, до 29,6 тыс. рублей, в Армению — в 1,5 раза, до 25,2 тыс. рублей. Зато билеты в Узбекистан, которые были в продаже в декабре 2022 года, подешевели на 4%, до 21,4 тыс., в Белоруссию — на 13%, до 10,7 тыс.

Билеты в Сербию (туда-обратно) выросли в цене в 2,2 раза, до 61,5 тыс. рублей. Прямые рейсы по маршруту сейчас выполняет только Air Serbia, но можно добраться и с пересадками. В Венгрию, куда из России можно попасть только с пересадками в других странах, средний чек на перелет повысился в 4,7 раза, до 63,6 тыс. рублей.

Топ-10 самых популярных стран в конце 2022 — начале 2023 года существенно не поменялся, лидируют по-прежнему Турция, Армения, ОАЭ и Узбекистан, сообщили в Aviasales. На пятой строчке вместо покинувшей топы Венгрии оказался Таиланд, на шестой — Казахстан (в декабре 2021-го эта страна занимала девятое место). В декабрьский топ также не вошла Молдавия, зато появился Израиль. Кроме того, в РФ по-прежнему есть спрос на билеты в Киргизию, Белоруссию и Азербайджан.

Как пояснил собеседник в одном из сервисов по бронированию, рост цен на заграничные билеты обусловлен тем, что к концу 2022 года в продаже появились направления дальнего зарубежья: эти страны еще были закрыты в конце 2021-го из-за пандемии COVID-19.

Ну и путь Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— Сейчас заметно растет спрос на дальние перелеты, в особенности в Азию (в Таиланд и Индонезию), и закономерно, что билеты по этим направлениям стоят дороже, — пояснил собеседник.

На первое полугодие 2023 года 25% заказов оформлено с вылетом за границу , уточнил источник, — в прошлом году таких броней было всего 12%.

По данным одного из агрегаторов, билеты по России в декабре с вылетами в 2023 году тоже подорожали, но менее заметно — на 8,4%. Источник в другом крупном онлайн-сервисе сообщил о росте цен на 5% в годовом выражении (в расчет брали вылеты в первом полугодии 2023-го). А по некоторым внутрироссийским направлениям средний чек оказался более чем на 20% ниже, чем год назад, добавили в Tutu.ru.

— Например, это рейсы из Санкт-Петербурга в Самару (–43%, до 8,3 тыс.) и Иваново (–38%, до 7,7 тыс.), Москва – Курган (–37%, 9,2 тыс.), Пермь – Минводы (–33%, до 11,4 тыс.) и другие, — рассказали в этом сервисе.

Специалисты анализировали билеты, оформленные с 1 по 19 декабря, с вылетом в первом полугодии 2023-го, пояснили там.

«Известия» направили запросы во все крупнейшие авиакомпании, а также в Минтранс и Росавиацию.

Долгосрочный тренд

Конкуренция внутри РФ выросла, так как многие самолеты российских авиакомпаний нельзя отправлять за рубеж из-за санкционных рисков , объяснил снижение цен на полеты по России гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

— Они могут летать только внутри страны, соответственно, нужно их загружать, ставить на новые направления. Предложение выросло, а спрос более-менее остался на том же уровне, — это сдерживает рост цен на рейсы внутри РФ, — отметил он.

Ну и путь Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

На заграничных рейсах ситуация противоположная: конкуренция тут уменьшилась (с рынка ушли западные авиакомпании), сократилось общее количество доступных направлений , ограничено число самолетов российских авиакомпаний, которые могут обслуживать международные линии, напомнил эксперт. То есть предложение снизилось, и это подталкивает цены вверх, добавил он.

По данным Tutu.ru, средний чек за перелет в страны ближнего зарубежья по итогам 2022 года вырос на 8%, в страны дальнего зарубежья — на 74%, в Европу — на 92%.

Ну и путь_4 Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Александр Ланецкий полагает, что цены на билеты вполне могут продолжать расти и в дальнейшем. Основной драйвер подорожания — дефицит провозных емкостей на фоне затруднений у российских авиакомпаний с полетами за границу и снятием полетных программ из России ряда иностранных перевозчиков, подтвердила и младший директор корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова. Кроме того, часть маршрутов компаний из РФ за рубеж пришлось изменить на фоне запретов на пересечение воздушного пространства, что удлиняет полет и повышает тариф, добавила эксперт.