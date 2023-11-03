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МИД РФ сообщил о намерении Москвы сохранить мораторий на ядерные испытания

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Фото: Global Look Press/Tass
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Россия после отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) намерена сохранить мораторий на испытание ядерного оружия. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщил МИД РФ на своем сайте.

Россия остается государством-подписантом ДВЗЯИ со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами, а также намерена продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания, введенный более 30 лет назад.

«Однако в США должны понимать: проведение ими натурных испытаний, к чему полигонная инфраструктура в Неваде, по имеющимся сведениям, подготовлена, вынудит нас действовать зеркально», — уточнили в МИДе.

Министерство напомнило, что Россия ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году и ожидала аналогичного шага от других держав, обладающих значительным потенциалом в ядерной области. Однако Вашингтон занял деструктивную позицию в отношении договора и продолжает ее придерживаться почти 25 лет, отказываясь от ратификации документа под надуманными предлогами, напомнило министерство.

«В условиях, когда США проводят глубоко враждебный курс в отношении нашей страны, сохранять прежний дисбаланс в подходах к ДВЗЯИ, который сложился между Москвой и Вашингтоном, оказалось более невозможно», — добавили в МИДе.

Накануне, 2 ноября, президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Закон вступил в силу со дня его опубликования.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят в сентябре 1996 года. Документ предусматривает запрет испытательных и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте. Ряд стран, в том числе США, его не ратифицировал, в то время как Россия это сделала в 2000 году.

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30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что претензии Запада к России по поводу якобы снижения порога применения ядерного оружия, в том числе вследствие отзыва ратификации ДВЗЯИ, являются беспочвенными. Он напомнил, что соответствующая доктрина страны предусматривает лишь два положения, при которых допустимо его использование: в ответ на удар противника либо при наличии угрозы существованию государства.

20 октября глава МИД РФ Сергей Лавров назвал отзыв ратификации договора отзеркаливанием ситуации с Соединенными Штатами. По его словам, Россия не планирует менять отношение к указанным в договоре действиям и отозвала ратификацию исключительно потому, что США не собираются подтверждать свое участие в нем.

Еще в июне Путин заявил об отсутствии у РФ необходимости применять ядерное оружие. Он напомнил, что Соединенные Штаты дважды нанесли удары по японским городам Хиросима и Нагасаки. Глава государства указал, что США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства.

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